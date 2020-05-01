1 мая: ещё двое заболевших в Гатчинском районе

Всего по состоянию на 30 апреля в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 929 человек, 129 из их числа поправились, трое человек скончались.

Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Тайцы (+1)

- п. Сусанино (+1)

Таким образом, на 1 мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 148 жителей Гатчинского района в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

- г. Гатчина – 53 человека,

- п. Сиверский – 11 человек,

- г. Коммунар – 9 человек,

- п. Тайцы – 8 человек,

- д. Батово – 6 человек,

- п. Войсковицы, п. Вырица, д. Малые Колпаны, д. Пудомяги – по 4 человека,

- д. Монделево, д. Ивановка - 3 человека,

- с. Рождествено, д. Большево, д. Шпаньково, п. Дивенский, п. Высокоключевой, п. Кобралово, п. Новый Свет, д. Терволово, п. Пудость – по 2 человека,

- с. Никольское, д. Суйда, д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Малое Верево, д. Белогорка, д. Покровская, д. Большие Колпаны, п. Жабино, д. Саванкюля, д. Лампово, д. Тихковицы, д. Карстолово, д. Даймище, д. Романовка, д. Куровицы, д. Реболово, д. Сяськелево, п. Дружная Горка, п. Сусанино - по одному человеку.

Выздоровели из числа заболевших гатчинцев – 11 человек.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за последние сутки на 7 933 человека и на 1 мая достигло 114 431 человека. Выздоровели 13 220 человек, в том числе за последние сутки 1 601 человек.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни 96 пациентов, а всего с начала пандемии в стране зафиксировано 1169 летальных исходов. Больше всего умерших в Москве — 658 человек, на втором месте Подмосковье — 109. В Санкт-Петербурге от коронавируса скончались 33 человека.