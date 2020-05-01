Пора сажать плодово-ягодные: что? где? когда?

Питомник саженцев плодово-ягодных и декоративных растений существует на 43-м километре Гатчинской объездной с 2001 года. Сегодня он скрыт от автомобилистов шумозащитными экранами, но крупная надпись «Растения», возвышающаяся над дорогой, видна издалека. Более точный адрес – Гатчинский район, поселок Новый Свет, дом 72 – вам не поможет: навигатор питомник не найдет. Поэтому ориентироваться стоит на местности: поворот к зеленым насаждениям расположен, практически, на развилке старого и нового шоссе на Гатчинской объездной дороге. Там же – поворот на садоводство «Электронстандарт» и автозаправку «Газпром». Заезд только один: через бензоколонку.

Как говорит Михаил Александрович, сейчас для посадок – самый сезон.

- Если хочется добиться урожая уже в этом году, следует приобрести саженцы не позднее середины мая. Это касается всех плодоносящих. Продаются они, в основном, с закрытой корневой системой. Корень укрыт торфом и помещен в специальную сетку. Для дерева это, честно говоря, не очень хорошо – нужно стараться побыстрее поместить его, не разрезая сетку, в грунт. В ближайшие месяц-два. При таких условиях уже в конце нынешнего лета ваши новые саженцы обязательно будут и цвести, и плодоносить.

- Что из плодово-ягодных у вас продается?

- Все, чем мы торгуем, это в основном двух-трехлетние плодовые растения. С них не будет сразу ведра урожая, но в благодарность за заботу в конце сезона они обязательно вам что-нибудь подарят. У нас в питомнике есть, практически, все: крыжовник, малина, смородина, ежевика, голубика, плодовые деревья – слива, яблоня, груша, вишня, черешня. Все – разных сортов. Одной черной смородины – сортов десять; есть она и в виде небольшого деревца – оно и плодоносящее, и декоративное. Смородина есть и белая, и красная; несколько сортов крыжовника.

- Можете посоветовать нашим садоводам что-нибудь особенное?

- Из яблок – Honey Crunch («Медовый хруст»), «Папировку» (собственно, это и есть «Белый налив»), «Малиновку». Есть у нас знаменитый во всей Европе сорт малины – «Лашка», у нее плоды раза в три крупнее обычных. Есть желтая малина. «Лютовка» – типичный польский сорт вишни, очень рано начинает плодоношение, дает обильный урожай при соответствующем уходе. Из «Лютовки» хорошо делать соки, вино, варить варенье, ее можно замораживать. Для нашего климата подходит несколько сортов слив, которые плодоносят в разное время, в том числе «Опал»: правильная обрезка каждый год дает хороший урожай. Эта слива не нуждается в опылении и устойчива к болезням, пригодна для варенья.

- Вы упомянули черешню – она вообще созревает в нашем климате?

- Самые ранние сорта опасно брать из-за возвратных заморозков (если вымерзает цветущее растение, урожая не будет). Но средне-ранние сорта можно сажать смело. Правда, в наших условиях черешня плодоносит не в июне, как положено, а одновременно с вишней – в августе.

И, конечно, все плодовые – и деревья, и кустарники – требуют много солнца, поэтому сажать их нужно на южной стороне.

- Родина ваших саженцев?

- 90% нашего товара – из европейских стран. Потому что на сегодняшний день российский производитель, практически, отсутствует на рынке. В основном, все покупают черенки или совсем микроскопические ростки и пытаются доращивать их до товарного размера. Поэтому мы привозим растения из Польши, Бельгии, Беларуси.

Все саженцы адаптированы. Совершенно спокойно переносят наш климат, если соблюдать кое-какие правила. Например, что-то надо укрывать на зиму, что-то сажать на солнечной стороне, а что-то – там, где меньше ветра. Для лучшего результата, конечно, надо прикладывать усилия и знания.

- Михаил Александрович, каких основных правил надо придерживаться, чтобы расцвели наши новые яблони и груши?

- Все нужно в ближайший месяц купить и посадить. В первое лето предполагается обильный полив. Растению надо помогать укореняться. Помимо воды, есть минеральные удобрения. Кусты лучше всего усваивают удобрение в жидком виде. Существует масса так называемых стартовых препаратов, которые сильно стимулируют корневую систему.

- А если, как обычно, дождливое лето?

- Дождь не поливает растение, если только это не тропический ливень. Он немножко поливает траву, а кустарники и деревья – нет. Взрослое дерево с корнем 100 кг обычный дождь не польет. Впоследствии, когда дерево уже укоренилось, оно питается собственной корневой системой, появляются микрокапиллярные окончания корешков. А в первый сезон ему надо помочь: удобрить и регулярно как следует поливать. Из лейки, из ведра, из шланга. И желательно, не ледяной водой, а из теплого водоема. Просто нужно потратить не две минуты на полив всего огорода, а немного больше…

- Сколько стоят ваши саженцы?

- Средняя цена плодового саженца – в районе 500 рублей. Что касается кустарника, 500 рублей стоит пачка из пяти кустов смородины. Это пять полноценных кустов, которые нужно рассадить. Тогда цена выйдет ниже, чем в гипермаркетах. Пенсионерам у нас предоставляются полноценные скидки: при значительном заказе – до 50%. При этом никаких пенсионных документов мы не требуем – пенсионер и так прекрасно виден, без бумаг.

- Я смотрю, у вас в питомнике – масса декоративных растений. Их тоже надо сажать сейчас?

- Предполагается, что растение с комом земли – а все декоративные у нас продаются именно в таком виде – пересаживать можно круглый год. Но сажать в промерзшую землю гораздо труднее. Наиболее логично делать посадки в период вегетации – то есть, сейчас. Многие садоводы переносят это мероприятие на сентябрь-октябрь – главное, успеть до заморозков.

- Как называется все это декоративное великолепие?

- Всего не перечислить – в питомнике только сосен представлено видов пятьдесят. Если говорить о хвойных, то у нас есть пихты – разные, в том числе корейские – карликовые, рекомендованные для альпийских горок, и медленнорастущие, которые со временем превратятся в настоящее дерево. Есть кипарисовики нескольких сортов; можжевельник – китайский, обыкновенный, средний, горизонтальный, чешуйчатый, скальный, казацкий. Есть лиственницы, множество сортов елей и туй для затененных участков. Потому что все остальное – вышеперечисленное – требует солнца.

Ну, и, конечно, масса лиственных деревьев, которые прекрасно приживаются в наших широтах. И декоративные кустарники. Вот этим кизильником усажена вся Гатчина – он прекрасно подходит для озеленения.

Кстати, Гатчинский садовый центр готов сотрудничать на специальных льготных условиях с образовательными организациями, детскими домами и интернатами, с домами для престарелых.

Питомник работает с 1 апреля по 1 ноября, с 10 до 19 часов, без выходных. Телефон: 7-921-420-4818. Всем покупателям скидка по промокоду «Гатчинская правда».



