Посевная завершится досрочно

- Урожай текущего года мы начали закладывать еще в августе 2019 года. Подготовили землю с помощью удобрений, боролись с сорняками, провели все необходимые культуртехнические работы. После чего посеяли озимую пшеницу и рапс, - начал свой рассказ Олег Сергиенко.

Посеянные культуры успешно перезимовали, а в марте началась их подкормка. Также в середине марта началась подготовка полей для ярового сева. Первые посевные комплексы «Агратор» вышли на поля в начале апреля. Сегодня засеяно уже около 100 гектаров овса, что составляет полный объем от нормы, и 800 гектаров ячменя. В ближайшие две недели будут засеяны остальные площади, предусмотренные для ячменя.

Племенной завод «Красногвардейский» приступил к посеву ярового рапса, который будет высеян на площади около 125 гектаров. Через неделю трактористы приступят к посеву кукурузы на силос. Также на поля начали подсеивать многолетние травы.

- У нас не так много площадей, поэтому стараемся использовать землю очень интенсивно. На одном поле одновременно растут зерновые и травы. Зерновые вырастают быстрее, мы их убираем, а трава продолжает расти. Таким образом, каждый участок используется более эффективно, - отмечает Олег Сергиенко.

Речь идет о травах, которые идут на корм животным – это клевер, тимофеевка, ежа и другие. На протяжении нескольких лет они дают хороший урожай, который используется для изготовления силоса.

Если погода и сельскохозяйственная техника не подведут, то посевная кампания завершится через две – три недели. Всего будет засеяно чуть более трех тысяч гектаров зерновых культур – яровых и озимых, из них около 400 гектаров рапса, а также 220 гектаров кукурузы.

Полученное зерно продают на внутреннем рынке. На заводе, входящем в структуру «Красногвардейского», производят рапсовое масло. Его ценят за универсальность: используют при производстве кормов, в качестве биотоплива, косметики, в приготовлении пищи, в медицинской промышленности.

Тёплая зима и её последствия

На вопрос, повлияла ли аномально теплая зима на состояние почвы, Олег Сергиенко рассказал, что погода сдвинула посевные работы на более ранний срок. Из-за отсутствия снежного покрова и сильных морозов дождевая вода быстро уходила. Это вызвало недостаток влаги. Тем не менее, озимые культуры смогли перезимовать. Аграрии стараются сеять яровые культуры как можно быстрее, чтобы оставшаяся в земле влага дала семенам начальную силу. В результате, посевная кампания, которая, как правило, длится до конца мая, в этом году завершится раньше.

Теплая зима сказалась и на условиях содержания поголовья коров, которое в «Красногвардейском» насчитывает сегодня 3650 голов, из них 1281 – дойные.

- Мы пока не знаем, как такая погода скажется на здоровье животных. Как известно, при плюсовой температуре зимой бактерии быстрее развиваются, - отметил Олег Сергиенко.

Коронавирус – не помеха посевной

- Пандемия нового вируса не сильно сказалась на работе коллектива – мы продолжаем выходить на смены, потому что поля нужно засевать в срок. Но мы предприняли все меры безопасности для наших сотрудников. Кроме того, подготовительные работы, сами того не зная, успели выполнить еще зимой, - сказал Олег Сергиенко.

В зимний период на племенном заводе «Красногвардейский» обновили технику, закупили запасные детали для нее, а также семена, удобрения, топливо и укомплектовали штат. Ежегодное обновление техники стало возможным, в том числе благородя государственным программам помощи аграриям, по которым возмещается от 30 % до 40 % стоимости новой техники.

К сожалению, по словам директора сельхозпредприятия, уже стали ощутимы негативные последствия пандемии. Так, повысилась цена на определенные корма, которые племенной завод «Красногвардейский» закупает для своего стада. Вследствие этого должна была вырасти цена на молоко, которое завод поставляет на молочные предприятия, но получилось наоборот – себестоимость молока повысилась, а его стоимость опустилась.

- Молзаводы утверждают, что молочная продукция упала в спросе, но я вижу обратную ситуацию – цена на молоко возросла, и жители продолжают покупать молоко в том же объеме. Нам впервые настолько сильно понизили закупочную цену, - отметил Олег Сергиенко.

Кроме того, начались перебои с поставками запчастей для сельхозтехники. Если ранее запчасти поставляли на завод в течение недели, то теперь их приходится ждать вплоть до месяца, а это – непозволительная роскошь для аграриев.

Сегодня на полях «Красногвардейского» работают 40 трактористов и около 20-25 обслуживающих специалистов.

Главный агроном племенного завода «Красногвардейский» Юлианна Егорова показала нам поля, где трактористы в этот день сеяли ячмень. Вячеслав Каменский заверил, что поле размером 130 гектаров они планируют засеять за два дня, благо техника исправная, а семян достаточно.

- Перед выходом в поле запрашиваются данные у местной гидрометеостанции, проводятся собственные расчеты. Работаем быстро, чтобы успеть засеять все как можно раньше. Во-первых, погода у нас переменчивая, а в дождь мы не работаем в полях. А во-вторых, неизвестно, как дальше будет распространяться коронавирус, но мы надеемся на лучшее, - сказала Юлианна Егорова.

Фото Ольги Фирсовой