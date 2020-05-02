Никаких костров и прогулок в лесу!

Постановление правительства Ленинградской области об особом противопожарном режиме подписал губернатор Александр Дрозденко – в связи с повышением пожарной опасности на территории региона.

Запрещается посещение лесов (за редкими исключениями, к примеру, при проведении работ по пожарной и санитарной безопасности), разведение костров и сжигание мусора на землях лесного фонда, в населенных пунктах и прилегающих территориях, выжигание травы. Кроме того, запрещается использование сооружений для приготовления блюд на открытом огне и углях, мангалов, на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на участках, примыкающих к землям сельхоз назначения.

Патрулировать населённые пункты будут межведомственные совместные группы и добровольные пожарные дружины.