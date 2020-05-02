Никаких костров и прогулок в лесу!

Постановление
правительства Ленинградской области об особом противопожарном режиме подписал
губернатор Александр Дрозденко – в связи с повышением пожарной опасности на
территории региона.
Запрещается
посещение лесов (за редкими исключениями, к примеру, при проведении работ по
пожарной и санитарной безопасности), разведение костров и сжигание мусора на
землях лесного фонда, в населенных пунктах и прилегающих территориях, выжигание
травы. Кроме того, запрещается использование сооружений для приготовления блюд
на открытом огне и углях, мангалов, на землях лесного фонда и прилегающих
территориях, а также на участках, примыкающих к землям сельхоз назначения.
Патрулировать населённые пункты будут межведомственные совместные группы и добровольные пожарные дружины.