Никаких костров и прогулок в лесу!

Никаких костров и прогулок в лесу!

На территории Ленинградской области вводятся строгие правила пожарной безопасности.

Рубрики : Общество     02 May 2020

Постановление правительства Ленинградской области об особом противопожарном режиме подписал губернатор Александр Дрозденко – в связи с повышением пожарной опасности на территории региона.

Запрещается посещение лесов (за редкими исключениями, к примеру, при проведении работ по пожарной и санитарной безопасности), разведение костров и сжигание мусора на землях лесного фонда, в населенных пунктах и прилегающих территориях, выжигание травы. Кроме того, запрещается использование сооружений для приготовления блюд на открытом огне и углях, мангалов, на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на участках, примыкающих к землям сельхоз назначения.

Патрулировать населённые пункты будут межведомственные совместные группы и добровольные пожарные дружины.

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