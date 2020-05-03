Столь заметный прирост за сутки – это итог выявления массового очага заболевания коронавирусной инфекцией в СПб ГБУЗ «Больница № 1 им. П.П. Кащенко» в селе Никольском Гатчинского района. Здесь диагноз подтвержден у 37 человек. На официальной странице «ВКонтакте» губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщается, что COVID-19 подтверждён у 28 пациентов и 16 сотрудников больницы.

Кроме того, коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+5 новых случаев)

- г. Коммунар (+2)

- с. Никольское (+1)

- п. Сиверский (+1)

- д. Сяськелево (+1)

- п. Вырица (+1)

- д. Новинка (+1)

- д. Изора (+1)

- д. Малое Верево (+1)

- д. Батово (+1)

- д. Малые Колпаны (+1)

Таким образом, на 3 мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 210 жителей Гатчинского района в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

- г. Гатчина – 65 человек,

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 37 человек,

- п. Сиверский – 12 человек,

- г. Коммунар – 11 человек,

- п. Тайцы – 8 человек,

- д. Батово – 7 человек,

- п. Вырица, д. Малые Колпаны – по 5 человек,

- п. Войсковицы, д. Пудомяги – по 4 человека,

- д. Монделево, д. Ивановка, п. Новый Свет – по 3 человека,

- с. Рождествено, с. Никольское, д. Большево, д. Шпаньково, п. Дивенский, п. Высокоключевой, п. Кобралово, д. Терволово, п. Пудость, д. Суйда, д. Романовка, д. Сяськелево – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Малое Верево, д. Белогорка, д. Покровская, д. Большие Колпаны, п. Жабино, д. Саванкюля, д. Лампово, д. Тихковицы, д. Карстолово, д. Даймище, д. Куровицы, д. Реболово, п. Дружная Горка, п. Сусанино, д. Новинка, д. Изора - по одному человеку.

Выздоровели из числа заболевших гатчинцев – 21 человек.

Всего по состоянию на 3 мая в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 1037 человек, 188 из их числа поправились, трое человек скончались.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за последние сутки на 10 633 человека и на 3 мая достигло 134 687 человек. Выздоровели 16 639 человек, в том числе за последние сутки 1 626 человека.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни 58 пациентов, а всего с начала пандемии в стране зафиксировано 1 280 летальных исходов. Больше всего умерших в Москве — 729 человек, на втором месте Подмосковье — 111. В Санкт-Петербурге от коронавируса скончались 34 человека.