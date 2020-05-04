Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+9 новых случаев)

- Сиверский (+1)

- Коммунар (+1)

- Тихковицы (+1)

- Новый Свет (+2)

- Даймище (+1)

- Старосиверская (+1)

- Сяськелево (+1)

- Пудость (+1)

Таким образом, на 4 мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 228 жителей Гатчинского района в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

- г. Гатчина – 74 человека,

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 37 человек,

- п. Сиверский – 13 человек,

- г. Коммунар – 12 человек,

- п. Тайцы – 8 человек,

- д. Батово – 7 человек,

- п. Вырица, д. Малые Колпаны, п. Новый Свет – по 5 человек,

- п. Войсковицы, д. Пудомяги – по 4 человека,

- д. Монделево, д. Ивановка, п. Пудость, д. Сяськелево – по 3 человека,

- с. Рождествено, с. Никольское, д. Большево, д. Шпаньково, п. Дивенский, п. Высокоключевой, п. Кобралово, д. Терволово, д. Суйда, д. Романовка, д. Тихковицы, д. Даймище, д. Малое Верево – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Белогорка, д. Покровская, д. Большие Колпаны, п. Жабино, д. Саванкюля, д. Лампово, д. Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, п. Дружная Горка, п. Сусанино, д. Новинка, д. Изора, д. Старосиверская - по одному человеку.

Выздоровели из числа заболевших гатчинцев – 24 человека.

Всего по состоянию на 4 мая в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 1096 человек, 220 из их числа поправились, трое человек скончались.