Коронавирусная
инфекция за сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов
Гатчинского района:
-
Гатчина (+9 новых случаев)
- Сиверский (+1)
- Коммунар (+1)
- Тихковицы (+1)
- Новый Свет (+2)
- Даймище (+1)
- Старосиверская (+1)
- Сяськелево (+1)
- Пудость (+1)
Таким
образом, на 4 мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у
228 жителей Гатчинского района в следующих населенных пунктах Гатчинского
района:
-
г. Гатчина – 74 человека,
-
«Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 37 человек,
-
п. Сиверский – 13 человек,
-
г. Коммунар – 12 человек,
-
п. Тайцы – 8 человек,
-
д. Батово – 7 человек,
-
п. Вырица, д. Малые Колпаны, п. Новый Свет – по 5 человек,
-
п. Войсковицы, д. Пудомяги – по 4 человека,
-
д. Монделево, д. Ивановка, п. Пудость, д. Сяськелево – по 3 человека,
- с. Рождествено, с. Никольское, д. Большево, д. Шпаньково, п. Дивенский, п. Высокоключевой, п. Кобралово, д. Терволово, д. Суйда, д. Романовка, д. Тихковицы, д. Даймище, д. Малое Верево – по 2 человека,
-
д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Белогорка, д.
Покровская, д. Большие Колпаны, п. Жабино, д. Саванкюля, д. Лампово, д.
Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, п. Дружная Горка, п. Сусанино, д.
Новинка, д. Изора, д. Старосиверская - по одному человеку.
Выздоровели
из числа заболевших гатчинцев – 24 человека.
Всего
по состоянию на 4 мая в Ленинградской области коронавирусная инфекция
диагностирована у 1096 человек, 220 из их числа поправились, трое человек
скончались.