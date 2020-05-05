5 мая: в Гатчинском районе – 28 новых заболевших

Оперативный
штаб Ленобласти сообщает, что коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у жителей
следующих населенных пунктов Гатчинского района:
-
Гатчина (+16 новых случаев)
-
с. Никольское СПб ГБУЗ «Больница №1 им. П.П. Кащенко»
(+7)
-
Сиверский (+1)
-
Пудомяги (+1)
-
Батово (+1)
-
Терволово (+1)
-
Коммунар (+1)
Таким
образом, на 5 мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у
256 жителей Гатчинского района в следующих населенных пунктах:
-
г. Гатчина – 90 человека,
-
«Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 44 человек,
-
п. Сиверский – 14 человек,
-
г. Коммунар – 13 человек,
-
п. Тайцы, д. Батово – по 8 человек,
-
п. Вырица, д. Малые Колпаны, п. Новый Свет, д. Пудомяги – по 5 человек,
-
п. Войсковицы – 4 человека,
-
д. Монделево, д. Ивановка, п. Пудость, д. Сяськелево, д. Терволово – по 3 человека,
-
с. Рождествено, с. Никольское, д. Большево, д. Шпаньково, п. Дивенский, п.
Высокоключевой, п. Кобралово, д. Суйда, д. Романовка, д. Тихковицы, д. Даймище,
д. Малое Верево – по 2 человека,
-
д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Белогорка, д. Покровская, д. Большие
Колпаны, п. Жабино, д. Саванкюля, д. Лампово, д. Карстолово, д. Куровицы, д.
Реболово, п. Дружная Горка, п. Сусанино, д. Новинка, д. Изора, д.
Старосиверская - по одному человеку.
Выздоровели
из числа заболевших гатчинцев – 24 человека.
Всего
по состоянию на 5 мая в Ленинградской области коронавирусная инфекция
диагностирована у 1149 человек, 258 из их числа поправились, трое человек
скончались.
Число
заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за
последние сутки на 10 102 человека и на 5 мая достигло 155 370 человек.
Выздоровели 19 865 человек, в том числе за последние сутки 1 770 человек.
За
минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни 95 пациентов, а всего с
начала пандемии в стране зафиксировано 1 451 летальный исход. Больше всего
умерших в Москве — 816 человек, на втором месте Подмосковье — 127. В
Санкт-Петербурге от коронавируса скончались 37 человек.