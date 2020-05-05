5 мая: в Гатчинском районе – 28 новых заболевших

Оперативный штаб Ленобласти сообщает, что коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+16 новых случаев)

- с. Никольское СПб ГБУЗ «Больница №1 им. П.П. Кащенко» (+7)

- Сиверский (+1)

- Пудомяги (+1)

- Батово (+1)

- Терволово (+1)

- Коммунар (+1)

Таким образом, на 5 мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 256 жителей Гатчинского района в следующих населенных пунктах:

- г. Гатчина – 90 человека,

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 44 человек,

- п. Сиверский – 14 человек,

- г. Коммунар – 13 человек,

- п. Тайцы, д. Батово – по 8 человек,

- п. Вырица, д. Малые Колпаны, п. Новый Свет, д. Пудомяги – по 5 человек,

- п. Войсковицы – 4 человека,

- д. Монделево, д. Ивановка, п. Пудость, д. Сяськелево, д. Терволово – по 3 человека,

- с. Рождествено, с. Никольское, д. Большево, д. Шпаньково, п. Дивенский, п. Высокоключевой, п. Кобралово, д. Суйда, д. Романовка, д. Тихковицы, д. Даймище, д. Малое Верево – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Белогорка, д. Покровская, д. Большие Колпаны, п. Жабино, д. Саванкюля, д. Лампово, д. Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, п. Дружная Горка, п. Сусанино, д. Новинка, д. Изора, д. Старосиверская - по одному человеку.

Выздоровели из числа заболевших гатчинцев – 24 человека.

Всего по состоянию на 5 мая в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 1149 человек, 258 из их числа поправились, трое человек скончались.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за последние сутки на 10 102 человека и на 5 мая достигло 155 370 человек. Выздоровели 19 865 человек, в том числе за последние сутки 1 770 человек.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни 95 пациентов, а всего с начала пандемии в стране зафиксировано 1 451 летальный исход. Больше всего умерших в Москве — 816 человек, на втором месте Подмосковье — 127. В Санкт-Петербурге от коронавируса скончались 37 человек.