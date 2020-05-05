Плановые отключения в Гатчинском районе 7 мая

Плановые отключения в Гатчинском районе 7 мая

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     05 May 2020

6, 7 мая с 10.00 до 18.00

Пудостьское СП:

д. Петрово.

 

7 мая с 10.00 до 18.00 дважды на 30 минут

Пудостьское СП:

 п. Терволово: ул. Зеленая, ул. Целинная, ул. Полевая, ул. Инкубаторная.

 

7 мая с 10.00 до 18.00

Пудостьское СП:

д. Скворицы, д. Петрово, д. Ахмузи, д. Мута-Кюля.

 

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