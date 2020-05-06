6 мая: в Гатчинском районе – 35 новых заболевших

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+14 новых случаев)

- Сиверский (+6)

- Вырица (+4)

- Коммунар (+2)

- Выра (+2)

- Высокоключевой (+1)

- Белогорка (+1)

- Сяськелево (+1)

- Сусанино (+1)

- Чаща (+1)

- Большие Борницы (+1)

- Семрино (+1)

Таким образом, на 6 мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 291 жителя Гатчинского района в 48-ми населенных пунктах:

- г. Гатчина – 104 человека,

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 44 человека,

- п. Сиверский – 20 человек,

- г. Коммунар – 15 человек,

- п. Вырица – 9 человек,

- п. Тайцы, д. Батово – по 8 человек,

- д. Малые Колпаны, п. Новый Свет, д. Пудомяги – по 5 человек,

- п. Войсковицы – 4 человека,

- д. Монделево, д. Ивановка, п. Пудость, д. Сяськелево, п. Терволово, п. Высокоключевой – по 3 человека,

- с. Рождествено, с. Никольское, д. Большево, д. Шпаньково, п. Дивенский, п. Кобралово, п. Суйда, д. Романовка, д. Тихковицы, д. Даймище, д. Малое Верево, п. Сусанино, д. Выра, д. Белогорка – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Покровская, д. Большие Колпаны, д. Жабино, д. Саванкюля, д. Лампово, д. Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, п. Дружная Горка, д. Новинка, д. Изора, д. Старосиверская, д. Большие Борницы, д. Чаща, п. Семрино - по одному человеку.

Выздоровели из числа заболевших гатчинцев – 24 человека.

Всего по состоянию на 6 мая в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 1200 человек, 266 из их числа поправились, трое человек скончались.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за последние сутки на 10559 человек и на 6 мая достигло 165 929 человек. Выздоровели 21327 человек, в том числе за последние сутки 1462 человека. За минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни 86 пациентов, а всего с начала пандемии в стране зафиксировано 1537 летальных исходов.