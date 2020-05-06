6 мая: в Гатчинском районе – 35 новых заболевших

Роспотребнадзор
по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за сутки
подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:
-
Гатчина (+14 новых случаев)
-
Сиверский (+6)
-
Вырица (+4)
-
Коммунар (+2)
-
Выра (+2)
- Высокоключевой
(+1)
-
Белогорка (+1)
-
Сяськелево (+1)
-
Сусанино (+1)
-
Чаща (+1)
-
Большие Борницы (+1)
-
Семрино (+1)
Таким
образом, на 6 мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 291
жителя Гатчинского района в 48-ми населенных пунктах:
-
г. Гатчина – 104 человека,
-
«Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 44 человека,
-
п. Сиверский – 20 человек,
-
г. Коммунар – 15 человек,
- п.
Вырица – 9 человек,
-
п. Тайцы, д. Батово – по 8 человек,
-
д. Малые Колпаны, п. Новый Свет, д. Пудомяги – по 5 человек,
-
п. Войсковицы – 4 человека,
-
д. Монделево, д. Ивановка, п. Пудость, д. Сяськелево, п. Терволово, п.
Высокоключевой – по 3 человека,
-
с. Рождествено, с. Никольское, д. Большево, д. Шпаньково, п. Дивенский, п.
Кобралово, п. Суйда, д. Романовка, д. Тихковицы, д. Даймище, д. Малое Верево, п.
Сусанино, д. Выра, д. Белогорка – по 2
человека,
-
д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Покровская, д. Большие Колпаны, д.
Жабино, д. Саванкюля, д. Лампово, д. Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, п.
Дружная Горка, д. Новинка, д. Изора, д. Старосиверская, д. Большие Борницы, д.
Чаща, п. Семрино - по одному человеку.
Выздоровели
из числа заболевших гатчинцев – 24 человека.
Всего
по состоянию на 6 мая в Ленинградской области коронавирусная инфекция
диагностирована у 1200 человек, 266 из их числа поправились, трое человек
скончались.
Число заразившихся новой коронавирусной
инфекцией в целом по России выросло за последние сутки на 10559 человек и на 6
мая достигло 165 929 человек. Выздоровели 21327 человек, в том числе за
последние сутки 1462 человека. За минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла
жизни 86 пациентов, а всего с начала пандемии в стране зафиксировано 1537
летальных исходов.