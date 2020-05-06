Амбулаторно-поликлиническая служба Гатчинской КМБ работает только на дому и дистанционно

В связи с продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки и распространением новой коронавирусной инфекции, в целях снижения рисков распространения COVID-19 оказание первичной медико-санитарной помощи будет производиться на дому.

Прием и обслуживание вызовов на дом:

- в сельских врачебных амбулаториях, кабинетах врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктах и фельдшерских здравпунктах - с 09.00 до 14:00 с понедельника по пятницу, за исключением праздничных дней. Телефоны подразделений можно найти на официальном сайте Гатчинской КМБ в разделе Подразделения, Амбулаторно-поликлиническая помощь: http://www.crkb.ru/info/ambulatorno-poliklinicheskaya..

- в Гатчинской, детской, Коммунаровской поликлиниках, поликлинике «Аэродром», а также в поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц - с 09.00 до 14:00 с понедельника по субботу, за исключением праздничных дней.

Также в вышеуказанных поликлиниках организовано оказание неотложной помощи в кабинете неотложной помощи с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Выдача медицинских справок, листков нетрудоспособности, направлений на госпитализацию, заключений об эпидокружении, направлений на медико-социальную экспертизу, выписка льготных рецептов будет организована дистанционно, без посещения гражданами амбулаторно-поликлинических подразделений (при невозможности дистанционного оформления - на дому).

Телефон контакт-центра Гатчинской поликлиники: (881371)78-075

Телефон детской поликлиники: (881371)36-791, (881371)32-593

Телефоны Коммунаровской поликлиники: (8812)460-04-45 (взрослые), (8812)460-04-23 (дети), (8812)460-27-73 – заведующая поликлиникой.

Телефоны поликлиники «Аэродром»: (881371)78-432 (взрослые), (881371)78-433(дети), (881371)78-435

Телефон поликлиники Вырицкой районной больницы: (881371)49-759 - взрослые, (881371)49-031 - дети

Телефон поликлиники Сиверской районной больницы: (881371)91-058

Госпитализация будет производиться в соответствии с временной маршрутизацией пациентов.

Оказание первичной специализированной стоматологической помощи по экстренным и неотложным показаниям будет проводиться в стоматологической поликлинике г. Гатчины и в отделениях оказания помощи взрослому и детскому населению.

Телефон стоматологической поликлиники: (881371)93-608, 8(921)401-14-08

Медицинская помощь пациенткам гинекологического профиля по экстренным показаниям будет оказываться во временно действующем травмпункте в поликлинике «Аэродром», где будет организовано круглосуточное дежурство акушера-гинеколога из числа сотрудников женской консультации. Патронаж беременных, состоящих на учете в женской консультации ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ», открытие и продление листков нетрудоспособности будет организовано дистанционно (при невозможности - на дому).

Телефон женской консультации: (881371)93-119

Очный прием в женской консультации сохранится только для тех беременных, отсрочка в приеме которых может привести к ухудшению состояния здоровья или несвоевременному выявлению перинатальных осложнений.

Экстренная медицинская помощь детям круглосуточно оказывается в приемном отделении Гатчинской КМБ, которое работает в поликлинике «Аэродром» и в детском отделении Гатчинской КМБ (Гатчина, ул. Рощинская, д.15а корп.13, 3-этажное здание бывшего родильного дома). В детское отделение следует обращаться при имеющихся у ребенка признаках ОРВИ и ОКИ (острых кишечных инфекций), а также за экстренной консультацией педиатра. В случае травмы, болей в животе или ухе, укуса клеща, попадания инородного тела в дыхательные пути и др.необходимо обращаться в приемное отделение в поликлинике «Аэродром» (Гатчина, бульвар Авиаторов, д.4).

С 5 мая временно приостановлен прием пациентов в кардиологическое и неврологическое отделения терапевтического корпуса Гатчинской КМБ. Пациенты будут госпитализироваться согласно разработанной маршрутизации.

Напомним, что круглосуточное оказание неотложной медицинской помощи по хирургическому, травматологическому, гинекологическому и оториноларингологическому профилям организовано в поликлинике «Аэродром» (Гатчина, бульвар Авиаторов, д.4, вход - центральный).

Взрослым с повышенной температурой тела и признаками ОРВИ за медпомощью нужно обращаться в инфекционное отделение Гатчинской КМБ (Гатчина, ул. Рощинская, д.15а корп.22).

Администрация Гатчинской КМБ



