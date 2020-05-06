Амбулаторно-поликлиническая служба Гатчинской КМБ работает только на дому и дистанционно

В
связи с продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки и
распространением новой коронавирусной инфекции, в целях снижения рисков
распространения COVID-19 оказание первичной медико-санитарной помощи будет
производиться на дому.
Прием
и обслуживание вызовов на дом:
-
в сельских врачебных амбулаториях, кабинетах врачей общей практики,
фельдшерско-акушерских пунктах и фельдшерских здравпунктах - с 09.00 до 14:00 с
понедельника по пятницу, за исключением праздничных дней. Телефоны подразделений
можно найти на официальном сайте Гатчинской КМБ в разделе Подразделения,
Амбулаторно-поликлиническая помощь:
http://www.crkb.ru/info/ambulatorno-poliklinicheskaya..
-
в Гатчинской, детской, Коммунаровской поликлиниках, поликлинике «Аэродром», а
также в поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц - с 09.00 до 14:00 с
понедельника по субботу, за исключением праздничных дней.
Также
в вышеуказанных поликлиниках организовано оказание неотложной помощи в кабинете
неотложной помощи с соблюдением противоэпидемических мероприятий.
Выдача
медицинских справок, листков нетрудоспособности, направлений на госпитализацию,
заключений об эпидокружении, направлений на медико-социальную экспертизу,
выписка льготных рецептов будет организована дистанционно, без посещения
гражданами амбулаторно-поликлинических подразделений (при невозможности
дистанционного оформления - на дому).
Телефон
контакт-центра Гатчинской поликлиники: (881371)78-075
Телефон
детской поликлиники: (881371)36-791, (881371)32-593
Телефоны
Коммунаровской поликлиники: (8812)460-04-45 (взрослые), (8812)460-04-23 (дети),
(8812)460-27-73 – заведующая поликлиникой.
Телефоны
поликлиники «Аэродром»: (881371)78-432 (взрослые), (881371)78-433(дети), (881371)78-435
Телефон
поликлиники Вырицкой районной больницы: (881371)49-759 - взрослые,
(881371)49-031 - дети
Телефон поликлиники Сиверской районной больницы: (881371)91-058
Госпитализация будет производиться в соответствии с временной маршрутизацией пациентов.
Оказание
первичной специализированной стоматологической помощи по экстренным и
неотложным показаниям будет проводиться в стоматологической поликлинике г.
Гатчины и в отделениях оказания помощи взрослому и детскому населению.
Телефон стоматологической поликлиники: (881371)93-608, 8(921)401-14-08
Медицинская
помощь пациенткам гинекологического профиля по экстренным показаниям будет
оказываться во временно действующем травмпункте в поликлинике «Аэродром», где
будет организовано круглосуточное дежурство акушера-гинеколога из числа
сотрудников женской консультации. Патронаж беременных, состоящих на учете в
женской консультации ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ», открытие и продление листков
нетрудоспособности будет организовано дистанционно (при невозможности - на дому).
Телефон
женской консультации: (881371)93-119
Очный
прием в женской консультации сохранится только для тех беременных, отсрочка в
приеме которых может привести к ухудшению состояния здоровья или
несвоевременному выявлению перинатальных осложнений.
Экстренная медицинская помощь детям круглосуточно оказывается в приемном отделении Гатчинской КМБ, которое работает в поликлинике «Аэродром» и в детском отделении Гатчинской КМБ (Гатчина, ул. Рощинская, д.15а корп.13, 3-этажное здание бывшего родильного дома). В детское отделение следует обращаться при имеющихся у ребенка признаках ОРВИ и ОКИ (острых кишечных инфекций), а также за экстренной консультацией педиатра. В случае травмы, болей в животе или ухе, укуса клеща, попадания инородного тела в дыхательные пути и др.необходимо обращаться в приемное отделение в поликлинике «Аэродром» (Гатчина, бульвар Авиаторов, д.4).
С
5 мая временно приостановлен прием пациентов в кардиологическое и
неврологическое отделения терапевтического корпуса Гатчинской КМБ. Пациенты
будут госпитализироваться согласно разработанной маршрутизации.
Напомним,
что круглосуточное оказание неотложной медицинской помощи по хирургическому,
травматологическому, гинекологическому и оториноларингологическому профилям
организовано в поликлинике «Аэродром» (Гатчина, бульвар Авиаторов, д.4, вход -
центральный).
Взрослым
с повышенной температурой тела и признаками ОРВИ за медпомощью нужно обращаться
в инфекционное отделение Гатчинской КМБ (Гатчина, ул. Рощинская, д.15а корп.22).
Администрация Гатчинской КМБ