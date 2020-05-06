Микрозаймы выручают бизнес

Среди них – 11 заявок на «антикризисные» льготные микрозаймы на общую сумму 6,4 млн рублей. Льготные микрозаймы по ставкам от 1,5% до 3% можно использовать на неотложные нужды – заработную плату, арендные и коммунальные платежи. По этим микрозаймам предприниматели могут получить также отсрочку выплат основного долга и процентов на три месяца.

В апреле 10 предприятий малого и среднего бизнеса области получили микрозаймы на общую сумму 18,5 млн рублей. Еще 13 заявок на сумму 26,6 млн рублей уже одобрены, займы по ним будут выданы в ближайшее время.

В марте Фондом был введен мораторий на три месяца на оплату основного долга и процентов по микрозаймам, выданным региональной микрофинансовой организацией. Сегодня такой мораторий предоставлен по 40 договорам. Для большинства предприятий мораторий был введен автоматически, так как их деятельность входит в перечень сфер, наиболее пострадавших в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, предприниматели Ленинградской области могут получить микрозаймы в Фонде поддержки предпринимательства в размере от 50 тысяч рублей до 5 млн рублей на срок до 3 лет. Чтобы получить «антикризисные» микрозаймы, а также стандартные виды займов Фонда, предпринимателям нужно обратиться в Центр «Мой бизнес» или заполнить электронную форму на сайте 813.ru.