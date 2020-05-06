Пойманы юные свинокрады

29-го апреля в
дежурную часть Войсковицкого отдела полиции поступило заявление о том, что
накануне вечером с территории свинофермы племенного завода «Пламя» вблизи
Сяськелево из свинарника пытались похитить поросят. Преступление не было
доведено до конца по независящим от преступников обстоятельствам – сторож
спугнул.
По факту покушения
на кражу возбудили уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий
сотрудники полиции задержали злоумышленников по горячим следам. Ими оказались
жители Елизаветино – два брата С., 18 и 16 лет. Оба не судимы. Свинокрады
отпущены под подписку о невыезде.