Пойманы юные свинокрады

Пойманы юные свинокрады

В Гатчинском районе чуть не украли поросят. Кражу удалось предотвратить только благодаря бдительности сторожа.

Рубрики : Криминал     06 May 2020

29-го апреля в дежурную часть Войсковицкого отдела полиции поступило заявление о том, что накануне вечером с территории свинофермы племенного завода «Пламя» вблизи Сяськелево из свинарника пытались похитить поросят. Преступление не было доведено до конца по независящим от преступников обстоятельствам – сторож спугнул.

По факту покушения на кражу возбудили уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленников по горячим следам. Ими оказались жители Елизаветино – два брата С., 18 и 16 лет. Оба не судимы. Свинокрады отпущены под подписку о невыезде.

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