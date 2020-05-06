Пойманы юные свинокрады

29-го апреля в дежурную часть Войсковицкого отдела полиции поступило заявление о том, что накануне вечером с территории свинофермы племенного завода «Пламя» вблизи Сяськелево из свинарника пытались похитить поросят. Преступление не было доведено до конца по независящим от преступников обстоятельствам – сторож спугнул.

По факту покушения на кражу возбудили уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленников по горячим следам. Ими оказались жители Елизаветино – два брата С., 18 и 16 лет. Оба не судимы. Свинокрады отпущены под подписку о невыезде.