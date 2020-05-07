7 мая: Гатчинский район – 49 новых заболевших

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+13)

- Никольское (+1)

- Никольское «Больница №1 им. П. П. Кащенко» (+19)

- Сиверский (+1)

- Вырица (+2)

- Монделево (+1)

- Терволово (+1)

- Коммунар (+2)

- Белогорка (+1)

- Ивановка (+1)

- Большие Колпаны (+1)

- Жабино (+1)

- Лампово (+1)

- Новый Свет (+1)

- Новосиверская (+1)

- Старицы (+1)

- Вяхтелево (+1)

Таким образом, на 7 мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 340 жителей Гатчинского района в 51-м населенном пункте:

- г. Гатчина – 117 человека,

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,

- п. Сиверский – 21 человек,

- г. Коммунар – 17 человек,

- п. Вырица – 11 человек,

- п. Тайцы, д. Батово – по 8 человек,

- п. Новый Свет – 6 человек,

- д. Малые Колпаны, д. Пудомяги – по 5 человек,

- п. Войсковицы, д. Монделево, п. Терволово, д. Ивановка – 4 человека,

- п. Пудость, д. Сяськелево, п. Высокоключевой, с. Никольское, д. Белогорка – по 3 человека,

- с. Рождествено, д. Большево, д. Шпаньково, п. Дивенский, п. Кобралово, п. Суйда, д. Романовка, д. Тихковицы, д. Даймище, д. Малое Верево, п. Сусанино, д. Выра, д. Большие Колпаны, д. Жабино, д. Лампово – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Покровская, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, п. Дружная Горка, д. Новинка, д. Изора, д. Старосиверская, д. Большие Борницы, д. Чаща, п. Семрино, Новосиверская, Старицы, Вяхтелево - по одному человеку.

Выздоровели из числа заболевших гатчинцев – 28 человека.

Всего по состоянию на 7 мая в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 1263 человек, 330 из их числа поправились, трое человек скончались.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за последние сутки на 11 231 человек и на 7 мая достигло 177 160 человек. Выздоровели 23 803 человек, в том числе за последние сутки 2 476 человека. За минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни 88 пациентов, а всего с начала пандемии в стране зафиксировано 1 625 летальных исходов.