«От маршала и до солдата перед Победой все равны…»

Это был не традиционный
автопробег, где в каждой точке к участникам митинга присоединялись жители
микрорайона и школьники, а камерная церемония, которую снимали на видео, чтобы
потом разместить в Интернете.
Торжественную миссию
выполняли глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко, глава районной
администрации Людмила Нещадим, депутаты Законодательного собрания Ленинградской
области Татьяна Бездетко, Сергей Коняев и Александр Русских, военком Юрий
Чиликин, председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и
молодежной политике Сергей Пименов, директор Гатчинского Дворца молодежи
Виктория Чернова, командир поискового отряда Андрей Клементьев,
Встречая 75-ю годовщину
Великой Победы, участники митинга в очередной раз перелистывали страницы
истории нашей страны и гатчинской земли. У каждого памятника звучали слова
благодарности и примеры мужества защитников и освободителей Гатчины, а также
пожелания быть достойными памяти павших и помнить о главном завете – беречь мир
на земле.
Одна из первых остановок
- у памятника защитникам ленинградского неба на Корпиковском шоссе,
установленного в месте подвига советских летчиков, погибших при защите и
освобождении города Гатчины в годы Великой Отечественной войны. В центре
композиции - могила Героя Советского Союза, летчика-истребителя Алексея
Сторожакова. За три месяца войны он совершил 152 боевых вылета, провел 25
воздушных боев, сбил лично восемь и в составе группы еще три самолета
противника. Алексей Сторожаков погиб в воздушном бою 10 сентября 1941 года.
Памятник установлен на месте его гибели. А на мемориальных досках вокруг него
увековечены фамилии еще девяти летчиков-героев.
- Можно по-разному
оценивать первые, тяжелейшие дни и месяцы Великой Отечественной войны, но
нельзя сбрасывать со счетов стойкость и героизм советских солдат, всего
советского народа, - сказал глава Гатчины и района Виталий Филоненко. - Когда у
наших летчиков заканчивались боеприпасы, они, еще не горящими самолетами, а
боевыми, врезались в колонны немецких танков и эшелоны фашистских войск. Наше
командование было вынуждено принять приказ: боевым самолетам и боевым летчикам
возвращаться, если есть возможность, на аэродромы и беречь технику. Это только
один из примеров массового героизма в годы начала войны. Вечная слава нашему
великому народу – народу-победителю!
О роли Красногвардейского
укрепрайона в защите города Ленинграда напомнила глава администрации
Гатчинского района Людмила Нещадим.
- Именно здесь, на нашей
гатчинской земле, удалось на три недели остановить наступление врага и дать
возможность Ленинграду подготовиться к обороне. Мы склоняем головы в память о
миллионах погибших воинов, о замученных в концлагерях, о тех, кто погиб от
голода и холода в блокаде, в тылу, на оккупированной территории. Погиб, но не
сломился. Сегодня мы говорим бесконечные слова благодарности ветеранам за то,
что мы сегодня имеем возможность жить под этим мирным небом в нашей великой,
свободной стране. С Днем Победы! – поздравила земляков Людмила Нещадим.
Говоря об уроках истории,
депутат Законодательного собрания Александр Русских процитировал слова великого
полководца Александра Невского: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и
погибнет».
- Мы находимся на святом
для каждого гатчинца месте. Сегодня мы таких мест проедем несколько, и за
каждым из них – огромная история, тяжелая и непростая. Сегодня над нами голубое
ясное небо, благодаря тому, что 75 лет назад наши предки отстояли своё и наше
право жить, любить, строить свою жизнь так, как мы этого хотим. Мы празднуем
День Победы в необычном формате. К сожалению, из-за пандемии в наших
праздничных рядах нет ветеранов, которых мы каждый год привыкли видеть рядом. Я
хочу сказать им слова особой благодарности за огромную работу по воспитанию
подрастающего поколения и сохранению исторической памяти, - сказал Александр
Русских.
В этот же день митинги
прошли у мемориала памяти 25-ти комсомольцам-подпольщикам в парке Сильвия, у
памятника малолетним узникам – жертвам фашистских концлагерей у Павловского
собора, у памятника узникам концлагерей на Тосненской ветке железной дороги и
на улице Соборной у мемориальной доски последним защитникам Гатчины – отряду
ополченцев под руководством политрука Андрея Григорина.
Каждый митинг завершался
минутой молчания и торжественным возложением венков и цветов.
Фото Ольги Фирсовой