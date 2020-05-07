«От маршала и до солдата перед Победой все равны…»

Это был не традиционный автопробег, где в каждой точке к участникам митинга присоединялись жители микрорайона и школьники, а камерная церемония, которую снимали на видео, чтобы потом разместить в Интернете.

Торжественную миссию выполняли глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко, глава районной администрации Людмила Нещадим, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко, Сергей Коняев и Александр Русских, военком Юрий Чиликин, председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Сергей Пименов, директор Гатчинского Дворца молодежи Виктория Чернова, командир поискового отряда Андрей Клементьев,

Встречая 75-ю годовщину Великой Победы, участники митинга в очередной раз перелистывали страницы истории нашей страны и гатчинской земли. У каждого памятника звучали слова благодарности и примеры мужества защитников и освободителей Гатчины, а также пожелания быть достойными памяти павших и помнить о главном завете – беречь мир на земле.

Одна из первых остановок - у памятника защитникам ленинградского неба на Корпиковском шоссе, установленного в месте подвига советских летчиков, погибших при защите и освобождении города Гатчины в годы Великой Отечественной войны. В центре композиции - могила Героя Советского Союза, летчика-истребителя Алексея Сторожакова. За три месяца войны он совершил 152 боевых вылета, провел 25 воздушных боев, сбил лично восемь и в составе группы еще три самолета противника. Алексей Сторожаков погиб в воздушном бою 10 сентября 1941 года. Памятник установлен на месте его гибели. А на мемориальных досках вокруг него увековечены фамилии еще девяти летчиков-героев.

- Можно по-разному оценивать первые, тяжелейшие дни и месяцы Великой Отечественной войны, но нельзя сбрасывать со счетов стойкость и героизм советских солдат, всего советского народа, - сказал глава Гатчины и района Виталий Филоненко. - Когда у наших летчиков заканчивались боеприпасы, они, еще не горящими самолетами, а боевыми, врезались в колонны немецких танков и эшелоны фашистских войск. Наше командование было вынуждено принять приказ: боевым самолетам и боевым летчикам возвращаться, если есть возможность, на аэродромы и беречь технику. Это только один из примеров массового героизма в годы начала войны. Вечная слава нашему великому народу – народу-победителю!

О роли Красногвардейского укрепрайона в защите города Ленинграда напомнила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

- Именно здесь, на нашей гатчинской земле, удалось на три недели остановить наступление врага и дать возможность Ленинграду подготовиться к обороне. Мы склоняем головы в память о миллионах погибших воинов, о замученных в концлагерях, о тех, кто погиб от голода и холода в блокаде, в тылу, на оккупированной территории. Погиб, но не сломился. Сегодня мы говорим бесконечные слова благодарности ветеранам за то, что мы сегодня имеем возможность жить под этим мирным небом в нашей великой, свободной стране. С Днем Победы! – поздравила земляков Людмила Нещадим.

Говоря об уроках истории, депутат Законодательного собрания Александр Русских процитировал слова великого полководца Александра Невского: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет».

- Мы находимся на святом для каждого гатчинца месте. Сегодня мы таких мест проедем несколько, и за каждым из них – огромная история, тяжелая и непростая. Сегодня над нами голубое ясное небо, благодаря тому, что 75 лет назад наши предки отстояли своё и наше право жить, любить, строить свою жизнь так, как мы этого хотим. Мы празднуем День Победы в необычном формате. К сожалению, из-за пандемии в наших праздничных рядах нет ветеранов, которых мы каждый год привыкли видеть рядом. Я хочу сказать им слова особой благодарности за огромную работу по воспитанию подрастающего поколения и сохранению исторической памяти, - сказал Александр Русских.

В этот же день митинги прошли у мемориала памяти 25-ти комсомольцам-подпольщикам в парке Сильвия, у памятника малолетним узникам – жертвам фашистских концлагерей у Павловского собора, у памятника узникам концлагерей на Тосненской ветке железной дороги и на улице Соборной у мемориальной доски последним защитникам Гатчины – отряду ополченцев под руководством политрука Андрея Григорина.

Каждый митинг завершался минутой молчания и торжественным возложением венков и цветов.





Фото Ольги Фирсовой