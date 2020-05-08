8 мая: 9 новых заболевших в Гатчине

Всего по состоянию на 8 мая в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 1354 человек, 366 из их числа поправились, зафиксировано 4 летальных исхода.

На 8 мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 349 жителей Гатчинского района в 51-м населенном пункте:

- г. Гатчина – 126 человек,

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,

- п. Сиверский – 21 человек,

- г. Коммунар – 17 человек,

- п. Вырица – 11 человек,

- п. Тайцы, д. Батово – по 8 человек,

- п. Новый Свет – 6 человек,

- д. Малые Колпаны, д. Пудомяги – по 5 человек,

- п. Войсковицы, д. Монделево, п. Терволово, д. Ивановка – 4 человека,

- п. Пудость, д. Сяськелево, п. Высокоключевой, с. Никольское, д. Белогорка – по 3 человека,

- с. Рождествено, д. Большево, д. Шпаньково, п. Дивенский, п. Кобралово, п. Суйда, д. Романовка, д. Тихковицы, д. Даймище, д. Малое Верево, п. Сусанино, д. Выра, д. Большие Колпаны, д. Жабино, д. Лампово – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Покровская, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, п. Дружная Горка, д. Новинка, д. Изора, д. Старосиверская, д. Большие Борницы, д. Чаща, п. Семрино, Новосиверская, Старицы, Вяхтелево - по одному человеку.

Выздоровели из числа заболевших гатчинцев – 29 человек.