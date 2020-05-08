8 мая: 9 новых заболевших в Гатчине

Всего
по состоянию на 8 мая в Ленинградской области коронавирусная инфекция
диагностирована у 1354 человек, 366 из их числа поправились, зафиксировано 4
летальных исхода.
На 8
мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 349 жителей
Гатчинского района в 51-м населенном пункте:
-
г. Гатчина – 126 человек,
-
«Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,
-
п. Сиверский – 21 человек,
-
г. Коммунар – 17 человек,
- п.
Вырица – 11 человек,
-
п. Тайцы, д. Батово – по 8 человек,
- п.
Новый Свет – 6 человек,
-
д. Малые Колпаны, д. Пудомяги – по 5 человек,
-
п. Войсковицы, д. Монделево, п. Терволово, д. Ивановка – 4 человека,
- п.
Пудость, д. Сяськелево, п. Высокоключевой,
с. Никольское, д. Белогорка – по 3 человека,
-
с. Рождествено, д. Большево, д. Шпаньково, п. Дивенский, п. Кобралово, п.
Суйда, д. Романовка, д. Тихковицы, д. Даймище, д. Малое Верево, п. Сусанино, д.
Выра, д. Большие Колпаны, д. Жабино, д. Лампово – по 2 человека,
-
д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Покровская, д. Саванкюля, д.
Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, п. Дружная Горка, д. Новинка, д. Изора,
д. Старосиверская, д. Большие Борницы, д. Чаща, п. Семрино, Новосиверская, Старицы, Вяхтелево - по одному человеку.
Выздоровели
из числа заболевших гатчинцев – 29 человек.