«Бессмертный полк» в Гатчине созывает участников!

Три колонны ретро автомобилей будут передвигаться по Гатчине с 15.00 до 18.00. И пусть песни военных лет в исполнении «фронтовых бригад» летят над нашим городом в память о павших и во славу живых!

Со всех колонн ретроавтомобилей будут организованы прямые включения с видеосъемкой всех окон и балконов с фотографиями «Бессмертного полка». Таким образом, мы дадим акции состояться, показав, что в любые времена мы будем помнить и чтить наших предков, подарившим нам мирное небо!

Прямая трансляция будет проходить на официальной странице администрации Гатчинского муниципального района в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/gmr47) и на телевизионном канале «Ореол».

Маршруты передвижения колонн ретроавтомобилей 9 мая с 15.00 до 18.00 по г.Гатчине:

Маршрут по центральной части города (3 круга):

Гатчинский Дворец – Красноармейский проспект – ул. Киевская - пр. 25 Октября – разворот у магазина «Окей» - пр.25 Октября – ул.Рощинская – ул.Крупской – ул. 7Армии – ул.Хохлова – ул.Академика Константинова – ул.Крупской – пр. 25 Октября – ул.Чкалова до Варшавского вокзала – ул.Карла Маркса – ул. 7 Армии – ул.Урицкого – ул. Достоевского – ул.Карла Маркса – ул. 7 Армии – ул.Киргетова – ул.Радищева – ул. Володарского – ул.7 Армии - пр.25 Октября до магазина «Окей» и далее маршрут сначала.

Маршрут по микрорайону Аэродром (3 круга):

Гатчинский Дворец – Красноармейский проспект – ул. Киевская – ул. Красных военлётов – ул. Авиатриссы Зверевой – ул.Слепнёва – ул.Новоселов - ул.Генерала Кныша – ул. Авиатриссы Зверевой – ул.Слепнёва – ул.Новоселов – ул. Северная – Красноармейский проспект. Далее маршрут сначала.

Маршрут по микрорайону Мариенбург (3 круга):

Гатчинский Дворец – Красноармейский проспект – ул. Воскова – Корпиковское ш. – ул.120 Гатчинской Дивизии – ул.Рысева – ул.Рошаля – ул.Куприна – ул.Заводская – ул. Кустова – ул.Рошаля – ул.Беляева – ул.Заводская – ул.Островского – ул. Бородина – ул.Куприна –ул.Заводская – ул.Рысева – ул.Воскова. Далее сначала по маршруту от ул.Воскова.