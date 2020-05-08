«Бессмертный полк» в Гатчине созывает участников!

Три колонны ретро автомобилей будут
передвигаться по Гатчине с 15.00 до 18.00. И пусть песни военных лет в
исполнении «фронтовых бригад» летят над нашим городом в память о павших и во
славу живых!
Со
всех колонн ретроавтомобилей будут организованы прямые включения с видеосъемкой
всех окон и балконов с фотографиями «Бессмертного полка». Таким образом, мы
дадим акции состояться, показав, что в любые времена мы будем помнить и чтить
наших предков, подарившим нам мирное небо!
Прямая трансляция будет проходить на
официальной странице администрации Гатчинского муниципального района в
социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/gmr47) и на телевизионном канале
«Ореол».
Маршруты передвижения колонн
ретроавтомобилей 9 мая с 15.00 до 18.00 по г.Гатчине:
Маршрут
по центральной части города (3 круга):
Гатчинский Дворец – Красноармейский
проспект – ул. Киевская - пр. 25 Октября – разворот у магазина «Окей» - пр.25
Октября – ул.Рощинская – ул.Крупской – ул. 7Армии – ул.Хохлова – ул.Академика
Константинова – ул.Крупской – пр. 25 Октября – ул.Чкалова до Варшавского
вокзала – ул.Карла Маркса – ул. 7 Армии – ул.Урицкого – ул. Достоевского –
ул.Карла Маркса – ул. 7 Армии – ул.Киргетова – ул.Радищева – ул. Володарского –
ул.7 Армии - пр.25 Октября до магазина «Окей» и далее маршрут сначала.
Маршрут
по микрорайону Аэродром (3 круга):
Гатчинский Дворец – Красноармейский
проспект – ул. Киевская – ул. Красных военлётов – ул. Авиатриссы Зверевой –
ул.Слепнёва – ул.Новоселов - ул.Генерала Кныша – ул. Авиатриссы Зверевой –
ул.Слепнёва – ул.Новоселов – ул. Северная – Красноармейский проспект. Далее
маршрут сначала.
Маршрут
по микрорайону Мариенбург (3 круга):
Гатчинский Дворец – Красноармейский
проспект – ул. Воскова – Корпиковское ш. – ул.120 Гатчинской Дивизии –
ул.Рысева – ул.Рошаля – ул.Куприна – ул.Заводская – ул. Кустова – ул.Рошаля –
ул.Беляева – ул.Заводская – ул.Островского – ул. Бородина – ул.Куприна
–ул.Заводская – ул.Рысева – ул.Воскова. Далее сначала по маршруту от
ул.Воскова.