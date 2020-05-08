Дошколята из Гатчины: «Мы помним! Мы гордимся!»

В
процессе работы ребята изготавливали рисунки, открытки и плакаты для участников
Великой Отечественной войны «Дома ветеранов войны и труда №1 г. Павловска».
Результатом акции стало создание двух поздравительных видеофильмов со словами
благодарности от подрастающего поколения, передача поздравлений и памятных
подарков для пожилых людей, находящихся в Доме ветеранов г.Павловска.
Спасибо
вам, наши дорогие ветераны! Мы вас помним! Мы вами гордимся!
Е.А.
Павлова, зам. заведующего детским садом по УВР