Дошколята из Гатчины: «Мы помним! Мы гордимся!»

В детском саду № 51 города Гатчины прошла акция «Мы помним! Мы гордимся!», в которой приняли участие все группы детского сада от раннего до подготовительного возраста.

Рубрики : 75 лет Победы     08 May 2020

В процессе работы ребята изготавливали рисунки, открытки и плакаты для участников Великой Отечественной войны «Дома ветеранов войны и труда №1 г. Павловска». Результатом акции стало создание двух поздравительных видеофильмов со словами благодарности от подрастающего поколения, передача поздравлений и памятных подарков для пожилых людей, находящихся в Доме ветеранов г.Павловска.

Спасибо вам, наши дорогие ветераны! Мы вас помним! Мы вами гордимся!

Е.А. Павлова, зам. заведующего детским садом по УВР

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