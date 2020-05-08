Гатчинский День Победы пройдет в онлайн режиме

Тем
не менее традиционные мероприятия состоятся и будут транслироваться на
телеканале Ореол24 и в официальной группе администрации Гатчинского района в
ВКонтакте https://vk.com/gmr47, в социальных сетях.
Сегодня
глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим проверила готовность
города к празднованию 9 мая. В первые майские дни были приведены в порядок
памятники и мемориалы и территория вокруг них, высажены цветы, установлены
парадные конструкции. Преобразился мемориал воинской славы на улицы Солодухина
в Гатчине.
Людмила
Нещадим одной из первых оценила интерактивные стенды на площади Победы. Стенды
установлены в рамках проекта «Ожившие фотографии», который является частью
мероприятий проекта «Умный город».
Также у кинотеатра «Победа» появилось продолжение панно «Бессмертный полк».
Трансляция открытия новых памятных мест состоится завтра в 12.20 в группе администрации Гатчинского района в ВКонтакте.