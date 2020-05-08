Победный май в Сиверском поселении

Торжественно-траурные церемонии возложения цветов к воинским захоронениям на территории Сиверского городского поселения в этом году прошли с минимальным количеством участников, а для жителей велась прямая трансляция, которую можно посмотреть в удобное время.

Участниками мероприятий стали глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина, глава Сиверского поселения Александр Макаров, глава администрации поселения Дмитрий Румянцев, члены Совета ветеранов Сиверского поселения.

Мероприятия прошли у мемориала в деревне Старосиверская, где захоронены советские воины и местные жители, погибшие в фашистском концлагере; на территории мемориала «Строганов мост», созданном на месте, где беспощадно были расстреляны фашистами местные жители, помогавшие партизанам; у братского захоронения в д. Дружноселье, где покоятся советские люди, погибшие от рук фашистов во время Великой Отечественной войны, а также группа советских разведчиков.

К каждому памятному месту были возложены цветы и венки, память погибших почтили минутой молчания.

«В эти светлые майские дни мы отдаем дань уважения и светлой памяти миллионам погибших жителей нашей страны. И сегодня мы говорим слова благодарности за эту великую Победу, за возможность жить в сильной, свободной и могучей стране», - сказала Людмила Нещадим.

Днем в посёлке Сиверский открылся новый сквер 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Людмила Нещадим и Людмила Тептина приняли участие в торжественной церемонии и посадили в сквере деревья.

В рамках благоустройства сквера на территории военного городка появились новые зелёные насаждения - туи, каштаны, сирень, а также пешеходные дорожки, скамейки и урны.

Как сообщил глава администрации Сиверского городского поселения Дмитрий Румянцев, благоустройство сквера продолжится, обновится хоккейная коробка, появится спортивная площадка.

Администрация поселения поблагодарила большую команду людей, которые работали над созданием сквера.