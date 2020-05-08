Подарки для тех, кто на передовой

С
учетом сложной эпидемиологической ситуации и карантина, объявленного в
Гатчинской КМБ, Виталий Филоненко передал 40 продуктовых наборов заместителю
главного врача медучреждения Наталье Полуэктовой на территории поликлиники в
микрорайоне Аэродром.
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Мы решили поддержать медицинских сотрудников, которые сегодня находятся на
передовой. Они сами оказались в обсервации и продолжают лечить пациентов с
коронавирусной инфекцией в Сиверской больнице и инфекционном отделении в
Гатчине. В ближайшее время соберем следующую партию продуктовых наборов. Это
наш небольшой вклад для поднятия их боевого духа, - сказал Виталий Филоненко.
В
наборы вошли чай, кофе, печенье, конфеты и другие продукты.
Пользуясь
случаем, Виталий Филоненко обратился к жителям Гатчины и Гатчинского района с
просьбой помочь гатчинским медикам. Для этого необходимо соблюдать режим
самоизоляции, отказаться от походов в гости к друзьям и выездов на природу на
пикники.
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Так мы быстрее справимся с пандемией, - подчеркнул Виталий Филоненко.
Ирина ХРУСТАЛЁВА