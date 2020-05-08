Подарки для тех, кто на передовой

С учетом сложной эпидемиологической ситуации и карантина, объявленного в Гатчинской КМБ, Виталий Филоненко передал 40 продуктовых наборов заместителю главного врача медучреждения Наталье Полуэктовой на территории поликлиники в микрорайоне Аэродром.

- Мы решили поддержать медицинских сотрудников, которые сегодня находятся на передовой. Они сами оказались в обсервации и продолжают лечить пациентов с коронавирусной инфекцией в Сиверской больнице и инфекционном отделении в Гатчине. В ближайшее время соберем следующую партию продуктовых наборов. Это наш небольшой вклад для поднятия их боевого духа, - сказал Виталий Филоненко.

В наборы вошли чай, кофе, печенье, конфеты и другие продукты.

Пользуясь случаем, Виталий Филоненко обратился к жителям Гатчины и Гатчинского района с просьбой помочь гатчинским медикам. Для этого необходимо соблюдать режим самоизоляции, отказаться от походов в гости к друзьям и выездов на природу на пикники.

- Так мы быстрее справимся с пандемией, - подчеркнул Виталий Филоненко.

Ирина ХРУСТАЛЁВА