«Священная война» в исполнении паровоза

В
качестве «солиста» был выбран паровоз серии Эу 683-32, выпущенный в 1928 году,
сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги. 7 февраля 1943 года именно
такой паровоз привел в Ленинград по Дороге Победы первый поезд с Большой земли
после прорыва блокады. Кроме того, паровозы серии Эу широко применялись во
время Великой Отечественной войны: их использовали для перевозок военных и гражданских
эшелонов, санитарных поездов, а также при формировании бронепоездов.
Характерная
черта, позволяющая без труда узнавать такие паровозы – это 5 тяговых осей в
отсутствии каких-либо других. Особенность технического решения позволила
снизить осевую нагрузку до 16 т, что дало возможность использовать локомотивы
на всех видах путей, включая самые облегченные. Уникальность этого паровоза
заключается в его усовершенствованной конструкции. За счет применения
специального устройства – водоподогревателя – разработчикам удалось повысить
экономичность и мощность паровозов этой серии.
Железнодорожники
сыграли важную роль в приближении победы над врагом. Самоотверженность
локомотивных бригад, путейцев и движенцев позволяла даже в самых нечеловеческих
условиях не останавливать движение поездов, благодаря этому была проведена
массовая эвакуация предприятий и мирных жителей в тыл, а также было обеспечено
регулярное снабжение фронта боеприпасами, техникой и продовольствием.
Композиция
«Священная война» считается гимном тех суровых и героических лет. Впервые
исполненная 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале группой Краснознаменного
ансамбля красноармейской песни и пляски СССР, песня приобрела популярность на
фронтах и на протяжении всей войны поддерживала высокий боевой дух советских
солдат. Она вдохновила миллионы людей, и в память о ее первом исполнении на
здании Белорусского вокзала в мае 2005 года была установлена мемориальная
доска.