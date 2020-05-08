«Священная война» в исполнении паровоза

В качестве «солиста» был выбран паровоз серии Эу 683-32, выпущенный в 1928 году, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги. 7 февраля 1943 года именно такой паровоз привел в Ленинград по Дороге Победы первый поезд с Большой земли после прорыва блокады. Кроме того, паровозы серии Эу широко применялись во время Великой Отечественной войны: их использовали для перевозок военных и гражданских эшелонов, санитарных поездов, а также при формировании бронепоездов.

Характерная черта, позволяющая без труда узнавать такие паровозы – это 5 тяговых осей в отсутствии каких-либо других. Особенность технического решения позволила снизить осевую нагрузку до 16 т, что дало возможность использовать локомотивы на всех видах путей, включая самые облегченные. Уникальность этого паровоза заключается в его усовершенствованной конструкции. За счет применения специального устройства – водоподогревателя – разработчикам удалось повысить экономичность и мощность паровозов этой серии.

Железнодорожники сыграли важную роль в приближении победы над врагом. Самоотверженность локомотивных бригад, путейцев и движенцев позволяла даже в самых нечеловеческих условиях не останавливать движение поездов, благодаря этому была проведена массовая эвакуация предприятий и мирных жителей в тыл, а также было обеспечено регулярное снабжение фронта боеприпасами, техникой и продовольствием.

Композиция «Священная война» считается гимном тех суровых и героических лет. Впервые исполненная 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале группой Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски СССР, песня приобрела популярность на фронтах и на протяжении всей войны поддерживала высокий боевой дух советских солдат. Она вдохновила миллионы людей, и в память о ее первом исполнении на здании Белорусского вокзала в мае 2005 года была установлена мемориальная доска.