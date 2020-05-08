Жители продолжают «Рощу Памяти»

В прошлом году в День Победы на посадку «Рощи памяти» вышло около 50 человек, в этом году решили работать малыми группами, соблюдая противовирусные меры.

Напомним, что «Роще Памяти» уже исполнился год. Весной 2019 года инициативная группа жителей деревни Малые Колпаны, Колпанского прихода Святого Петра и общества «Инкери-Сеура» придумала и начала благое дело – посадила первые деревья на пустыре, образовавшемся после строительства железнодорожного виадука. Об этом историческом месте, где во время войны проходил Красногвардейский укрепрайон, рассказывала «Гатчинская правда».

Начинать было не просто. Как ровняли, планировали, завозили землю и копали первые лунки – теперь уже история. К акции присоединяются все новые желающие. Люди сажают деревья в память о своих героях войны и устанавливают именные таблички. Сама же инициатива была и остается народной. И работы проводятся без привлечения бюджетных средств.

За год «Роща памяти» превратилась в неформальное общественное пространство. Здесь и скамеечки, и военные реликвии, и тематические баннеры. Деревенские жители намерены продолжать развитие и благоустройство «Рощи памяти».



