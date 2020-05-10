День Победы прошел хорошо, несмотря ограничительные меры

День Победы прошел хорошо, несмотря ограничительные меры

Руководитель областного Законодательного Собрания, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Сергей Бебенин рассказал о своих впечатлениях празднования Дня Победы в Ленинградской области.

Рубрики : 75 лет Победы     10 May 2020

- Не смотря на ограничения из-за пандемии коронавируса, каждый житель региона, как это и полагается, отметил День Победы, - поделился Сергей Бебенин. -  Ленинградцы вспоминали своих родственников-фронтовиков, многие приняли участие в областных и всероссийских акциях - пели песни победы на своих балконах, в социальных сетях публиковали фотографии и видео с рассказами о воевавших родственниках, высаживали деревья на своих приусадебных участках.

Журналисты Ленинградской области подготовили интересные выпуски газет - в них были собраны воспоминания ветеранов, истории военного времени, неизвестные ранее факты о войне.

Телевизионщики насытили свои программы прямыми эфирами - это могло людям остаться дома. Было показано много концертов, фильмов, прошли премьеры авторских проектов. И главное - с экранов ТВ с нами разговаривали свидетели Великой Отечественной войны.

Мне, в этот день, выпала честь поздравить участницу войны из Подпорожского района. Ветеран, не смотря на преклонный возраст, в июне ей исполнится 99 лет, надела медали и встречала юбилей победы в отличном настроении, вспоминала о своей боевой молодости.

Вечером, под залпы праздничного салюта, я с семьёй тоже вспомнил своих воевавших родственников. На мой взгляд, День Победы прошел хорошо, несмотря ограничительные меры.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+