- Не смотря на ограничения из-за пандемии коронавируса, каждый житель региона, как это и полагается, отметил День Победы, - поделился Сергей Бебенин. - Ленинградцы вспоминали своих родственников-фронтовиков, многие приняли участие в областных и всероссийских акциях - пели песни победы на своих балконах, в социальных сетях публиковали фотографии и видео с рассказами о воевавших родственниках, высаживали деревья на своих приусадебных участках.

Журналисты Ленинградской области подготовили интересные выпуски газет - в них были собраны воспоминания ветеранов, истории военного времени, неизвестные ранее факты о войне.

Телевизионщики насытили свои программы прямыми эфирами - это могло людям остаться дома. Было показано много концертов, фильмов, прошли премьеры авторских проектов. И главное - с экранов ТВ с нами разговаривали свидетели Великой Отечественной войны.

Мне, в этот день, выпала честь поздравить участницу войны из Подпорожского района. Ветеран, не смотря на преклонный возраст, в июне ей исполнится 99 лет, надела медали и встречала юбилей победы в отличном настроении, вспоминала о своей боевой молодости.

Вечером, под залпы праздничного салюта, я с семьёй тоже вспомнил своих воевавших родственников. На мой взгляд, День Победы прошел хорошо, несмотря ограничительные меры.