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Не смотря на ограничения из-за пандемии коронавируса, каждый житель региона,
как это и полагается, отметил День Победы, - поделился Сергей Бебенин. - Ленинградцы вспоминали своих
родственников-фронтовиков, многие приняли участие в областных и всероссийских
акциях - пели песни победы на своих балконах, в социальных сетях публиковали фотографии
и видео с рассказами о воевавших родственниках, высаживали деревья на своих
приусадебных участках.
Журналисты
Ленинградской области подготовили интересные выпуски газет - в них были собраны
воспоминания ветеранов, истории военного времени, неизвестные ранее факты о
войне.
Телевизионщики
насытили свои программы прямыми эфирами - это могло людям остаться дома. Было
показано много концертов, фильмов, прошли премьеры авторских проектов. И
главное - с экранов ТВ с нами разговаривали свидетели Великой Отечественной
войны.
Мне,
в этот день, выпала честь поздравить участницу войны из Подпорожского района.
Ветеран, не смотря на преклонный возраст, в июне ей исполнится 99 лет, надела
медали и встречала юбилей победы в отличном настроении, вспоминала о своей
боевой молодости.
Вечером,
под залпы праздничного салюта, я с семьёй тоже вспомнил своих воевавших
родственников. На мой взгляд, День Победы прошел хорошо, несмотря
ограничительные меры.