День Победы в Гатчине: праздник удался!

В День Победы онлайн-трансляции и видеоматериалы, размещенные на официальной странице администрации Гатчинского района в социальной сети ВКонтакте, посмотрели тысячи человек. А сколько их было организовано на других Интернет-площадках - и не счесть. Отзывы кругом - положительные.

Как всегда, в 9 утра 9 мая комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике провел праздничное спортивное мероприятие. В этом году это была эстафета Знамени Победы, прямую трансляцию которой видели все подписчики странички комитета, и потом и еще тысячи людей. По кругу первого этапа традиционной легкоатлетической эстафеты по улицам Гатчины, посвященной Дню Победы, было пронесено Знамя Победы. Флагоносцы испытывали особую гордость, честь и ответственность. Завершилась эстафета возложением цветов к памятнику защитникам и освободителям Гатчины в годы Великой Отечественной войны.

Благодаря прямой трансляции, гатчинцы смогли побывать на всех торжественных мероприятиях вместе с Губернатором Александром Дрозденко и руководством Гатчины и района. Все желающие смогли стать виртуальными участниками торжественных церемоний: возложить цветы ​ к стеле «Город воинской славы», открыть новый​ элемент интерактивного художественного панно «Бессмертный полк», осмотреть стенды проекта «Ожившие фотографии», а также принять участие в ​ торжественно-траурном мероприятие у мемориала на ул. Солодухина.

Гатчинцы отметили творческие поздравления руководства. Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим проникновенно прочитала стихотворение Алены Тришиной «Мемориалы Гатчины», а глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко - стихотворение Владимира Иванова «Гатчина».

Как всегда на высоте были учреждения культуры Гатчинского района: тут и видео-поздравление, и творческий марафон, и вокальная эстафета. Около 11 тысяч просмотров за сутки набрала песня «Гатчинский вальс» Николая Терентьева в исполнении звезд гатчинской эстрады.

Мамы, папы, бабушки, дедушки с гордостью смотрели видео юных победителей творческих конкурсов. Артисты и просто жители читали стихи, пели, создавая настроение праздника.

Акция «Поем Двором» в Гатчине – это находка Особенно, сейчас. В праздничный день был дан специальный концерт для гатчинских ветеранов и их соседей.

Море положительных эмоций в социальной сети вызвал музыкальный челлендж. Знаменитую песню «Катюша» исполнили руководители органов местного самоуправления Гатчинского района. Пели кто дома, кто на улице, а сложилось вместе замечательно: и весело, и по-боевому. Около 12 тысяч просмотров за один день.

Много просмотров набрал документальный фильм, посвященный событиям Великой Отечественной войны в Гатчине и районе. Не скупились в благодарностях и за видеофильм «Я хочу, чтобы не было больше войны».

Тот, кто не хотел оставаться пассивным зрителем, находясь в самоизоляции, ровно в 12 часов - кто на балконе, кто у окна -исполнил песню «День Победы».

Более 16 тысяч человек присоединились к онлайн-акции «Бессмертный полк», и еще больше смогли увидеть на экране и у себя за окном творческое поздравление агитбригад. Три ретро колонны курсировали по Гатчине, из автомобилей звучали песни военных лет, гатчинцев поздравляли с праздником Великой Победы. Таких звонких, жизнеутверждающих артистов сложно было не заметить. Лично я из окна дома на улице Володарского аплодировала им трижды. Гатчинцы открывали окна, выходили на балкон с портретами своих родных и близких - ветеранов Великой Отечественной войны, отдавая, таким образом, дань памяти их подвигу.

В 22 часа началась трансляция праздничного салюта. Это было замечательно, потому что из моего окна было ничего не видно. Те же счастливчики, кто увидел салют из окон, признавались – было очень красиво и жизнеутверждающе!

Трансляцию праздничного фейерверка в группе «Администрации Гатчинского района» посмотрели более 17 тысяч человек. Но транслировали многие, поэтому соучастников праздничного действа гораздо больше. Сразу было размещено очень много положительных комментариев и слов благодарности. Салют был очень красивым, юбилейным.

Председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов уверен, что коронавирус и самоизоляция не испортили праздничное настроение в День Победы.

- На мой взгляд, исходя из ситуации, в которой проходил праздник, люди выжили максимум праздничного настроения и атмосферы. И Президент, и Губернатор, и наше правительство постарались поспособствовать этому, - считает Юрий Трусов. - Праздник, с одной стороны, это когда все вместе, но с другой стороны людям удалось его устроить, находясь в определенной степени самоизоляции. Празднование удалось со всех точек зрения. И молодежь, и взрослые отнеслись к этому серьезно. Салют, завершающий празднование, - это что-то невероятное. Я считаю, что все, кто его посмотрел, действительно представили себя там. Все было очень здорово.

Татьяна Можаева

Фото Ольги Фирсовой