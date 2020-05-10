День Победы в Гатчине: праздник удался!

В День Победы онлайн-трансляции и видеоматериалы,
размещенные на официальной странице администрации Гатчинского района в социальной
сети ВКонтакте, посмотрели тысячи человек. А сколько их было организовано на
других Интернет-площадках - и не счесть. Отзывы кругом - положительные.
Как всегда, в 9 утра 9 мая комитет по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политике провел праздничное спортивное
мероприятие. В этом году это была эстафета Знамени Победы, прямую трансляцию
которой видели все подписчики странички комитета, и потом и еще тысячи людей. По кругу первого этапа традиционной легкоатлетической
эстафеты по улицам Гатчины, посвященной Дню Победы, было пронесено Знамя Победы.
Флагоносцы испытывали особую гордость, честь и ответственность. Завершилась эстафета
возложением цветов к памятнику защитникам и освободителям Гатчины в годы
Великой Отечественной войны.
Благодаря прямой трансляции, гатчинцы смогли побывать на
всех торжественных мероприятиях вместе с Губернатором Александром Дрозденко и
руководством Гатчины и района. Все желающие смогли стать виртуальными
участниками торжественных церемоний: возложить цветы к стеле «Город воинской
славы», открыть новый элемент интерактивного художественного панно
«Бессмертный полк», осмотреть стенды проекта «Ожившие фотографии», а также
принять участие в торжественно-траурном мероприятие у мемориала на ул.
Солодухина.
Гатчинцы отметили творческие поздравления руководства. Глава
администрации Гатчинского района Людмила Нещадим проникновенно прочитала
стихотворение Алены Тришиной «Мемориалы Гатчины», а глава Гатчины и Гатчинского
района Виталий Филоненко - стихотворение Владимира Иванова «Гатчина».
Как всегда на высоте были учреждения культуры Гатчинского
района: тут и видео-поздравление, и творческий марафон, и вокальная эстафета. Около 11 тысяч просмотров за сутки набрала
песня «Гатчинский вальс» Николая Терентьева в исполнении звезд гатчинской
эстрады.
Мамы,
папы, бабушки, дедушки с гордостью смотрели видео юных победителей творческих
конкурсов. Артисты и просто жители читали стихи, пели, создавая настроение праздника.
Акция
«Поем Двором» в Гатчине – это находка
Особенно, сейчас. В праздничный день был дан специальный концерт для
гатчинских ветеранов и их соседей.
Море положительных эмоций в социальной сети вызвал
музыкальный челлендж. Знаменитую песню «Катюша» исполнили руководители органов
местного самоуправления Гатчинского района. Пели кто дома, кто на улице, а
сложилось вместе замечательно: и весело, и по-боевому. Около 12 тысяч просмотров
за один день.
Много
просмотров набрал документальный фильм, посвященный событиям Великой
Отечественной войны в Гатчине и районе.
Не скупились в благодарностях и за видеофильм «Я хочу, чтобы не было больше
войны».
Тот,
кто не хотел оставаться пассивным зрителем, находясь в самоизоляции, ровно в 12
часов - кто на балконе, кто у окна -исполнил песню «День Победы».
Более
16 тысяч человек присоединились к онлайн-акции «Бессмертный полк», и еще больше
смогли увидеть на экране и у себя за окном творческое поздравление агитбригад. Три
ретро колонны курсировали по Гатчине, из автомобилей звучали песни военных лет,
гатчинцев поздравляли с праздником Великой Победы. Таких звонких,
жизнеутверждающих артистов сложно было не заметить. Лично я из окна дома на
улице Володарского аплодировала им трижды. Гатчинцы открывали окна, выходили на
балкон с портретами своих родных и близких - ветеранов Великой Отечественной
войны, отдавая, таким образом, дань памяти их подвигу.
В
22 часа началась трансляция праздничного салюта. Это было замечательно, потому
что из моего окна было ничего не видно. Те же счастливчики, кто увидел салют из
окон, признавались – было очень красиво и жизнеутверждающе!
Трансляцию
праздничного фейерверка в группе «Администрации Гатчинского района» посмотрели более
17 тысяч человек. Но транслировали многие, поэтому соучастников праздничного
действа гораздо больше. Сразу было размещено очень много положительных
комментариев и слов благодарности. Салют был очень красивым, юбилейным.
Председатель Общественной палаты
Ленинградской области Юрий Трусов уверен, что коронавирус и самоизоляция не
испортили праздничное настроение в День Победы.
- На мой взгляд, исходя из
ситуации, в которой проходил праздник, люди выжили максимум праздничного
настроения и атмосферы. И Президент, и Губернатор, и наше правительство
постарались поспособствовать этому, - считает Юрий Трусов. - Праздник, с одной
стороны, это когда все вместе, но с другой стороны людям удалось его устроить,
находясь в определенной степени самоизоляции. Празднование удалось со всех
точек зрения. И молодежь, и взрослые отнеслись к этому серьезно. Салют,
завершающий празднование, - это что-то невероятное. Я считаю, что все, кто его
посмотрел, действительно представили себя там. Все было очень здорово.
Татьяна Можаева
Фото Ольги Фирсовой