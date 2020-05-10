Концерт с доставкой на дом: новые традиции

9 мая в Гатчине состоялось праздничное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны. Главными героями события стали 90-летняя труженица тыла Нина Шарапенкова и 94-летний участник войны Иван Верендальский.

В блокадные годы 11-летняя Нина Шарапенкова работала на оборонном предприятии. Награждена медалью «За оборону Ленинграда». Иван Верендельский ушел на фронт, едва ему исполнилось 18 лет. Был тяжело ранен в годы войны, награжден орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах».

Для ветеранов прямо в их дворе прозвучали любимые песни «Смуглянка», Синий платочек». Все участники акции почтили память погибших за Родину советских солдат минутой молчания. А завершился праздник во дворе совместным исполнением песни «День Победы». Жители многоквартирных домов аплодировали артистам из своих окон, подпевали и благодарили за концерт с доставкой на дом.

Председатель постоянной комиссии по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Законодательного собрания Ленинградской области, почетный житель Ленинградской области Иван Филиппович Хабаров поделился своими эмоциями от празднования 75-летия Великой Победы:

- Вчера мы все доказали: нас не победить и не сломить. И все послевоенные поколения - от тех, кто родился в мае 1945-го до тех, кто сейчас только-только вступает в сознательный возраст достойны великого подвига поколения Победителей.

Сколько сильных, эмоциональных, до слез моментов подарил День 75-летия Великой Победы.

Когда мы — искренне, по зову сердца — выходили на балконы и всем двором пели «День Победы», когда вывешивали российские флаги и флаги Победы (иногда совсем простые, трогательно нарисованные детской рукой на листочке А4), когда приходили под окна ветеранов — с импровизированными концертами, маршами — и все это было тоже искренне, от души!

А наши ветераны! При орденах, медалях — со своих балконов или лавочек у подъезда — они показывали всем нам пример: вот она фронтовая, блокадная, партизанская закалка, когда и в 95 — не только сам держишься молодцом, но и вдохновляешь всех, кто рядом. Мы побороли страшного врага, выстояли, потом возродили страну — и, конечно, сегодня мы способны победить коронавирус, победить те обстоятельства, которые сложились сегодня. Мы — сильнее обстоятельств, потому что мы все, генетически, родом из мая 1945-го, мы — Победители.