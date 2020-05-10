Концерт с доставкой на дом: новые традиции

9
мая в Гатчине состоялось праздничное поздравление ветеранов Великой
Отечественной войны. Главными героями события стали 90-летняя труженица тыла
Нина Шарапенкова и 94-летний участник войны Иван Верендальский.
В
блокадные годы 11-летняя Нина Шарапенкова работала на оборонном предприятии.
Награждена медалью «За оборону Ленинграда». Иван Верендельский ушел на фронт,
едва ему исполнилось 18 лет. Был тяжело ранен в годы войны, награжден орденом
Отечественной войны, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годах».
Для
ветеранов прямо в их дворе прозвучали любимые песни «Смуглянка», Синий платочек».
Все участники акции почтили память погибших за Родину советских солдат минутой
молчания. А завершился праздник во дворе совместным исполнением песни «День Победы».
Жители многоквартирных домов аплодировали артистам из своих окон, подпевали и
благодарили за концерт с доставкой на дом.
Председатель
постоянной комиссии по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Законодательного собрания Ленинградской области, почетный житель Ленинградской
области Иван Филиппович Хабаров поделился своими эмоциями от празднования
75-летия Великой Победы:
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Вчера мы все доказали: нас не победить и не сломить. И все послевоенные
поколения - от тех, кто родился в мае 1945-го до тех, кто сейчас только-только
вступает в сознательный возраст достойны великого подвига поколения
Победителей.
Сколько
сильных, эмоциональных, до слез моментов подарил День 75-летия Великой Победы.
Когда
мы — искренне, по зову сердца — выходили на балконы и всем двором пели «День
Победы», когда вывешивали российские флаги и флаги Победы (иногда совсем
простые, трогательно нарисованные детской рукой на листочке А4), когда
приходили под окна ветеранов — с импровизированными концертами, маршами — и все
это было тоже искренне, от души!
А
наши ветераны! При орденах, медалях — со своих балконов или лавочек у подъезда
— они показывали всем нам пример: вот она фронтовая, блокадная, партизанская
закалка, когда и в 95 — не только сам держишься молодцом, но и вдохновляешь
всех, кто рядом. Мы побороли страшного врага, выстояли, потом возродили страну
— и, конечно, сегодня мы способны победить коронавирус, победить те
обстоятельства, которые сложились сегодня. Мы — сильнее обстоятельств, потому
что мы все, генетически, родом из мая 1945-го, мы — Победители.