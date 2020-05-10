Общежитие строят с опережением графика

Декан агропромышленного факультета ГИЭФПТ Евгений Самойлов с гордостью показывает масштаб преобразований. Теперь не узнать не только здание самого факультета, но и всю территорию: обновленный вход, новенькие дорожки, полным ходом идет благоустройство. А сколько еще впереди…

Строительство студенческого общежития стартовало в марте 2020 года. Его предварял подготовительный этап. В июне 2019 года начался демонтаж старого здания. Это было незавершенное строительство мастерской. Большое двухэтажное здание не успели закончить до перестройки, и, согласно экспертизе, признали не пригодным к ремонту. Его списали и снесли. Общежитие построили рядом: 4 жилых этажа на 200 мест, пятый этаж – технический. В каждой жилой секции будут своя прихожая, туалет, ванная и две комнаты на два человека каждая.

- Строительство общежития идет полностью за счет средств областного бюджета, - говорит декан факультета Евгений Самойлов. - По плану, срок окончания работ - март 2021 года. Но строители идут с опережением графика, поэтому Законодательное собрание Ленинградской области (за что мы искренне благодарны депутату Татьяне Викторовне Бездетко) ходатайствовало, чтобы правительство Ленобласти перенесло финансирование работ 2021 года на 2020 год. Тогда строители смогут уже в этом году полностью завершить объект. И по тому, как они работают, мы видим, что они справятся.

Сейчас идет внешняя отделка стен, монтаж инженерных сетей. Одновременно выполняется благоустройство – выравнивается территория. Строители будут сдавать общежитие с внутренней отделкой. Стационарное оборудование – плиты на кухни, которые будут на каждом этаже, кинозал, мини-спортзал, прачечную, складские помещения – тоже обустроят подрядчики.

- Мы почти на сто процентов убеждены, что в следующем учебном году сможем заселять студентов, - уверен Евгений Самойлов. - Сейчас у нас учатся юноши и девушки из Гатчинского и Волосовского районов, несколько человек из Тосно. Зачастую, студентам добираться в институт далеко и дорого, а особенно трудно зимой. Дети устают. Некоторые живут у родственников. Общежитие будет большим подспорьем и для наших студентов, и для развития факультета в целом.

Агропромышленный факультет ГИЭФПТ - крупнейшая образовательная организация: 400 студентов, большой педагогический коллектив. Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области разработана концепция развития факультета, куда входит реновация учебно-бытового корпуса, строительство студенческого общежития, строительство современной учебной фермы, гаража с лабораториями и мастерскими.

- Не все верили, что у нас будет свое общежитие, а вот оно – под крышей. И судя по тому, как идет реализации концепции развития факультета, и ферма будет, и гараж, - считает Евгений Самойлов.- Руководство института ставит перед нами новую задачу - через два года давать студентам высшее образование. Мы к этому идем. Наш факультет уже четыре года выпускает механиков. Думаю, и высшее образование потянем.



