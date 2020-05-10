В Таицком поселении благоустроили памятные места

Изготовление креста и его установку взял на себя житель поселка Тайцы Александр Барсуковский. Панихиду по погибшим и освящение нового поклонного креста провел в пятницу, 8 мая, иерей Алексей священник храма Святителя Алексия митрополита Московского поселка Тайцы. Участниками мероприятия стали руководители Таицкого поселения Тамара Павлова и Ирина Львович, Александр Барсуковский, депутат поселения Иван Сидоров и активисты движения «Волонтеры Победы» с соблюдением всех мер безопасности.

Также накануне дня Великой Победы были завершены работы по благоустройству братского захоронения советских воинов, погибших в 1941-1945 гг., расположенного на территории храма во имя Святителя Алексия митрополита Московского. Теперь дорожки, ведущие к мемориалу, вымощены новой тротуарной плиткой, там же обустроены газоны, установлены скамейки, обновлены мемориальные доски.

Руководитель питомника «Алексеевская Дубрава» Алексей Крюков оказал благотворительную помощь в озеленении памятного места. В рамках акции «Сад памяти» были посажены шесть декоративных кустов спиреи.

Глава администрации Таицкого поселения Ирина Львович от лица всех жителей выражает благодарность неравнодушным предпринимателям за оказанную помощь и личный вклад в благоустройство памятных мест Таицкого поселения.

Подготовила Ирина ХРУСТАЛЁВА