В Таицком поселении благоустроили памятные места

Изготовление креста и его установку взял
на себя житель поселка Тайцы Александр Барсуковский. Панихиду по погибшим и освящение
нового поклонного креста провел в пятницу, 8 мая, иерей Алексей священник храма
Святителя Алексия митрополита Московского поселка Тайцы. Участниками мероприятия
стали руководители Таицкого поселения Тамара Павлова и Ирина Львович, Александр
Барсуковский, депутат поселения Иван Сидоров и активисты движения «Волонтеры
Победы» с соблюдением всех мер безопасности.
Также накануне дня Великой Победы были
завершены работы по благоустройству братского захоронения советских воинов,
погибших в 1941-1945 гг., расположенного на территории храма во имя Святителя
Алексия митрополита Московского. Теперь дорожки, ведущие к мемориалу, вымощены новой
тротуарной плиткой, там же обустроены газоны, установлены скамейки, обновлены
мемориальные доски.
Руководитель питомника «Алексеевская
Дубрава» Алексей Крюков оказал благотворительную помощь в озеленении памятного
места. В рамках акции «Сад памяти» были посажены шесть декоративных кустов
спиреи.
Глава администрации Таицкого поселения
Ирина Львович от лица всех жителей выражает благодарность неравнодушным
предпринимателям за оказанную помощь и личный вклад в благоустройство памятных
мест Таицкого поселения.
Подготовила Ирина
ХРУСТАЛЁВА