Плановые отключения электроэнергии 13 мая

Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

13 мая 09:00-17:00

г. Гатчина

ул. Киргетова д. 9, 23, 25

15 мая 09:00- 15.00

Таицкое ГП

п. Тайцы

ул. Юбилейная д. 1-13; ул. Южная д. 1-34; ул. Цветочная д. 1-36; ул. Карьерная д. 1-44; ул. Крайняя д. 1-33; ул. Средняя д. 1-24; ул. Песочная д. 1-26; пер. Лесной д. 1-9; пер. Совхозный д. 2-14; ул. Большая Ивановка д. 20-56; пер. Зеленый д. 2, 2А, 4Б; ул. Песочная д. 28-66; пер. Солнечный д. 1-6; ул. Железнодорожная д. 22; д. Старицы д. 37; ул. Островского д. 2-19; ул. Калинина д. 1-22; ул. Евгеньевская д. 1-21; пер. Стрелкин д. 1-3; ул. Озерная д. 1-9; ул. Железнодорожная д. 1-19; пер. Пролетарский 1-3; пер. Ленинградский 1-5; пер. Московский д. 1-5; ул. Юного Ленинца д. 2-50; пер. Кировский д. 1-6; пер. Краснофлотский д. 1-4; ш. Гатчинское д. 16А; ул. Калинина д. 1-93; ул. Островского д. 23-87; ул. Советская д. 53-76; пер. Советский д. 4-8; д. Старицы д. 1-30

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

13 мая с 10-00 до 18-00

Пудостьское СП:

п. Терволово ул. Лесосеменная

14 мая с 10-00 до 18-00 (на 3 часа)

п. Терволово

ул. Зеленая, ул. Целинная, ул. Полевая, ул. Инкубаторная

12 мая – 15 мая

с 10-00 до 18-00

Пудостьское СП:

д. Петрово д. 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44.