В Гатчинском район COVID-19 подтвержден у 404 человек

Всего
по состоянию на 11 мая в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована
у 1566 человек, 450 из их числа поправились, зафиксировано 6 летальных исходов.
Роспотребнадзор
по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки
подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:
-
Гатчина (+3)
-
Вырица (+2)
-
Пудомяги (+1)
-
Строганово (+1)
-
Коммунар (+2)
-
Новый Свет (+1)
-
Дружная Горка (+1)
-
Пудость (+1)
На 11
мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 404 жителей
Гатчинского района в 55-ти населенных пунктах:
-
г. Гатчина – 154 человека,
-
«Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,
-
п. Сиверский – 26 человек,
-
г. Коммунар – 20 человек,
- п.
Вырица – 14 человек,
-
п. Новый Свет – 10 человек,
-
п. Тайцы, д. Батово – по 8 человек,
- д.
Пудомяги – 6 человек
- д.
Малые Колпаны – 5 человек,
-
п. Войсковицы, д. Монделево, п. Терволово, д. Ивановка, п. Пудость – по 4 человека,
- с.
Рождествено, д. Сяськелево, п.
Высокоключевой, с. Никольское, д.
Белогорка, д. Малое Верево, д. Большие Колпаны – по 3 человека,
- д.
Большево, д. Шпаньково, п. Дивенский, п. Кобралово, п. Суйда, д. Романовка, д.
Тихковицы, д. Даймище, п. Дружная Горка, п. Сусанино, д. Выра, д. Жабино, д.
Лампово, д. Новосиверская, д. Старицы –
по 2 человека,
-
д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Покровская, д. Саванкюля, д.
Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, д. Новинка, д. Изора, д. Старосиверская,
д. Большие Борницы, д. Чаща, п. Семрино, д.
Вяхтелево, ст. Строганово, д. Покровка, д. Пустошка, п. Вайялово - по 1
человеку.
Выздоровели
из числа заболевших гатчинцев – 37 человек.