В Гатчинском район COVID-19 подтвержден у 404 человек

Всего по состоянию на 11 мая в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 1566 человек, 450 из их числа поправились, зафиксировано 6 летальных исходов.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+3)

- Вырица (+2)

- Пудомяги (+1)

- Строганово (+1)

- Коммунар (+2)

- Новый Свет (+1)

- Дружная Горка (+1)

- Пудость (+1)

На 11 мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 404 жителей Гатчинского района в 55-ти населенных пунктах:

- г. Гатчина – 154 человека,

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,

- п. Сиверский – 26 человек,

- г. Коммунар – 20 человек,

- п. Вырица – 14 человек,

- п. Новый Свет – 10 человек,

- п. Тайцы, д. Батово – по 8 человек,

- д. Пудомяги – 6 человек

- д. Малые Колпаны – 5 человек,

- п. Войсковицы, д. Монделево, п. Терволово, д. Ивановка, п. Пудость – по 4 человека,

- с. Рождествено, д. Сяськелево, п. Высокоключевой, с. Никольское, д. Белогорка, д. Малое Верево, д. Большие Колпаны – по 3 человека,

- д. Большево, д. Шпаньково, п. Дивенский, п. Кобралово, п. Суйда, д. Романовка, д. Тихковицы, д. Даймище, п. Дружная Горка, п. Сусанино, д. Выра, д. Жабино, д. Лампово, д. Новосиверская, д. Старицы – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Покровская, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, д. Новинка, д. Изора, д. Старосиверская, д. Большие Борницы, д. Чаща, п. Семрино, д. Вяхтелево, ст. Строганово, д. Покровка, д. Пустошка, п. Вайялово - по 1 человеку.

Выздоровели из числа заболевших гатчинцев – 37 человек.