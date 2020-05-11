В Кобринском поселении благоустроили памятники

В селе Воскресенское на братской могиле советских воинов представители авторской мастерской – кузни из деревни Пижма Александр и Дмитрий Гавриловы изготовили и установили декоративную ветвь на памятнике.

В деревне Меньково на братском захоронении предприниматели из села Воскресенское Андрей Савченко, Андрей Жентимир и Виктор Ермошин изготовили и установили на стелу орден Отечественной войны.

- Не перестает радовать отношение жителей поселения к подвигу нашего народа, их теплота и забота о памятных местах нашего поселения. Благодарю каждого предпринимателя, кто помог с благоустройством памятных мест, - сказал глава администрации Кобринского поселения Вячеслав Федорченко.

Ирина ХРУСТАЛЁВА