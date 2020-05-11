В Кобринском поселении благоустроили памятники

В
селе Воскресенское на братской могиле советских воинов представители авторской
мастерской – кузни из деревни Пижма Александр и Дмитрий Гавриловы изготовили и
установили декоративную ветвь на памятнике.
В
деревне Меньково на братском захоронении предприниматели из села Воскресенское
Андрей Савченко, Андрей Жентимир и Виктор Ермошин изготовили и установили на
стелу орден Отечественной войны.
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Не перестает радовать отношение жителей поселения к подвигу нашего народа, их
теплота и забота о памятных местах нашего поселения. Благодарю каждого
предпринимателя, кто помог с благоустройством памятных мест, - сказал глава
администрации Кобринского поселения Вячеслав Федорченко.
Ирина ХРУСТАЛЁВА