В Кобринском поселении благоустроили памятники

В Кобринском поселении благоустроили памятники

Предприниматели Кобринского поселения решили сделать подарок односельчанам и на безвозмездной основе организовали ремонт и благоустройство братских захоронений в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Рубрики : 75 лет Победы     11 May 2020

В селе Воскресенское на братской могиле советских воинов представители авторской мастерской – кузни из деревни Пижма Александр и Дмитрий Гавриловы изготовили и установили декоративную ветвь на памятнике.

В деревне Меньково на братском захоронении предприниматели из села Воскресенское Андрей Савченко, Андрей Жентимир и Виктор Ермошин изготовили и установили на стелу орден Отечественной войны.

- Не перестает радовать отношение жителей поселения к подвигу нашего народа, их теплота и забота о памятных местах нашего поселения. Благодарю каждого предпринимателя, кто помог с благоустройством памятных мест, - сказал глава администрации Кобринского поселения Вячеслав Федорченко.

Ирина ХРУСТАЛЁВА

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