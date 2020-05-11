- Как я отпраздновал 9 мая? Выпил за погибшего отца, за родных, кто не вернулись с фронта, - рассказывает Николай Рачков. - В нашей семье очень многие погибли, сражаясь с немецко-фашистскими захватчиками. Затем сел за стол и написал стихотворение.

Конечно, эпидемия коронавируса внесла свои коррективы, но я увидел, что она не сломила россиян, наоборот, сплотила их и объединила. Видел, как люди устанавливают в окнах щтандарты с фотографиями фронтовиков – своих родственников. Слышал, как во дворах поют фронтовые песни. Даже в изоляции чувствовалось единение всех граждан нашей страны. Нас ведь великая война не сломала, неужели дух россиян сможет сломить коронавирус? Конечно, нет! Да, жалко, что не удалось пройти в строю Бессмертного полка, возложить цветы к могиле Неизвестного солдата. Но это не страшно, традиции никуда не исчезнут, они останутся. И вместе с этим появились новые.

Посмотрите, как громко заявил о себе Виртуальный Бессмертный полк! Конечно, здорово пройти в колонне, посмотреть по телевизору Парад Победы. Но если сегодня это нельзя, ну что ж: семьи собирались, вспоминали своих близких, вспоминали, войну, победу, рассказывали своим детям о военных годах. Главное, мы все помним подвиг наших отцов и дедов.

Свое новое стихотворение я хочу посвятить всем фронтовикам и людям, которые преклоняются перед их подвигом:

Ах, музыка, сильней свинца,

Бьет и по сердцу, и по нервам.

Я пью за своего отца,

Погиб который в сорок первом.

Я пью за всех, кто в ту войну,

Сумел пройти дорогой ада.

Пью за свою, свою страну,

Другой вовеки мне не надо.

Ведь столько мук, духовных сил

Нет у любой другой державы.

Нет столько воинских могил,

Нет столько негасимой славы!