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Как я отпраздновал 9 мая? Выпил за погибшего отца, за родных, кто не вернулись
с фронта, - рассказывает Николай Рачков. - В нашей семье очень многие погибли,
сражаясь с немецко-фашистскими захватчиками. Затем сел за стол и написал
стихотворение.
Конечно,
эпидемия коронавируса внесла свои коррективы, но я увидел, что она не сломила
россиян, наоборот, сплотила их и объединила. Видел, как люди устанавливают в
окнах щтандарты с фотографиями фронтовиков – своих родственников. Слышал, как
во дворах поют фронтовые песни. Даже в изоляции чувствовалось единение всех
граждан нашей страны. Нас ведь великая война не сломала, неужели дух россиян
сможет сломить коронавирус? Конечно, нет! Да, жалко, что не удалось пройти в
строю Бессмертного полка, возложить цветы к могиле Неизвестного солдата. Но это
не страшно, традиции никуда не исчезнут, они останутся. И вместе с этим
появились новые.
Посмотрите,
как громко заявил о себе Виртуальный Бессмертный полк! Конечно, здорово пройти
в колонне, посмотреть по телевизору Парад Победы. Но если сегодня это нельзя,
ну что ж: семьи собирались, вспоминали своих близких, вспоминали, войну,
победу, рассказывали своим детям о военных годах. Главное, мы все помним подвиг
наших отцов и дедов.
Свое
новое стихотворение я хочу посвятить всем фронтовикам и людям, которые преклоняются
перед их подвигом:
Ах,
музыка, сильней свинца,
Бьет
и по сердцу, и по нервам.
Я
пью за своего отца,
Погиб
который в сорок первом.
Я
пью за всех, кто в ту войну,
Сумел
пройти дорогой ада.
Пью
за свою, свою страну,
Другой
вовеки мне не надо.
Ведь
столько мук, духовных сил
Нет
у любой другой державы.
Нет
столько воинских могил,
Нет
столько негасимой славы!