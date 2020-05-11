Великой Победе посвящается: дошколята - ветеранам

Говорят, что детство — самая благодатная пора для привития человеку важнейших чувств, связанных с любовью к Родине и благодарностью за то, что мы сейчас живем на белом свете. Когда-то о Великой Отечественной войне рассказали нам наши мамы, бабушки и деды. Мы узнали о том, как нашу землю заполонил страшный и беспощадный враг, как он жёг наши села и города, как гибли на фронте миллионы советских воинов.

Теперь эти знания мы передаем нашим детям. Это мы теперь читаем им книжки о войне, рассказываем о наших дедах, а потом берем за ручку и ведём туда, куда для нас так важно было прийти в нашем детстве — к Вечному огню или к могиле Безымянного солдата... И снова алеют на полированном граните или простых камнях гвоздики, и снова мы украдкой смахиваем слезу, и снова теперь уже наши дети завороженно изучают выбитые на памятных плитах фамилии... Так, из поколения в поколение, передается бесценная память о народном подвиге в годы Великой Отечественной войны.

В преддверии празднования 75-летия Великой Победы детсадовцы всей Ленинградской области рисовали и мастерили, пели и рассказывали стихи — в память о той войне. Естественно, они были не одни — им помогали, хоть и на расстоянии, их педагоги и, конечно же, мамы и папы. Многие из этих бесценных творческих подарков из детских садов Гатчины и Гатчинского района оказались в руках сотрудников нашей газеты, и мы их с удовольствием опубликовали.

С подвигами нашего народа дистанционно знакомили ребят педагоги дошкольного отделения Веревской школы. Воспитатели предложили детям и родителям поучаствовать в конкурсе рисунков и поделок, на что они откликнулись с особой радостью и готовностью.

Творческое поздравление с Днем Победы приготовили воспитанники детского сада № 50 в поселке Вырица. Малыши читали стихи, которые записывали на видео родители. В своих коротеньких выступлениях дети благодарили героев Победы, бойцов всех фронтов, называя себя наследниками великий истории нашей страны, нашей Победы.

Воспитатели подготовительной группы №7 Таицкого детского сада предложили родителям подготовить вместе со своими детьми памятный фотоколлаж, посвященный ветеранам. Конечно, такая работа не проходит просто так. Из домашних архивов были извлечены семейные реликвии — старые фотографии, письма, документы. Многие дошколята таким образом прикоснулись не только к семейной истории, но и к истории всей нашей страны.

Акция «Мы помним! Мы гордимся!» прошла в детском саду № 51 города Гатчины. В ней приняли участие все группы детского сада от раннего до подготовительного возраста. Ребята готовили рисунки, открытки и плакаты для участников Великой Отечественной войны, живущих в Доме ветеранов войны и труда №1 города Павловска. В итоге были созданы два поздравительных видеофильма со словами благодарности от подрастающего поколения. Все это — и поздравления и памятные подарки — было передано их адресатам.

Именно сейчас, когда мы вынужденно разобщены сложившейся в стране ситуацией, очень важно сохранить наше единство. И то, с какой готовностью откликаются на эту потребность наши дети, включаясь в памятные акции, очень радует.

Почётный гражданин Ленинградской области Юрий Николаевич Брагинец делится своими эмоциями: «У нас были сложившиеся годами традиции: поздравлять ветеранов, идти в марше «Бессмертного полка», потом — смотреть салют. Ни одну из этих традиций мы 9 мая не нарушили — просто формы были другие, с учетом времени. И к этим замечательным, народным традициям добавились новые, тоже замечательные. Можно предположить, что и когда эпидемия закончится, мы эти традиции сохраним — столько в них доброты, тепла, единения. Да, марш Бессмертного полка прошёл по телевизору и онлайн, но сколько позитивных эмоций испытали мы, поднимая семейные альбомы, сканируя фотографии, орденские книжки, военные письма-треугольники. Мы словно получили возможность пообщаться, сквозь года, со своими родными, со своими предками, почувствовать их жизнь, услышать их голоса… Мы, каждый в отдельности, не остались наедине с эпидемией, с вынужденной изоляцией — мы переживаем и преодолеваем общую беду — вместе. И — значит — обязательно победим!»

Юлия Лысанюк