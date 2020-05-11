Великой Победе посвящается: дошколята - ветеранам

Говорят,
что детство — самая благодатная пора для привития человеку важнейших чувств,
связанных с любовью к Родине и благодарностью за то, что мы сейчас живем на
белом свете. Когда-то о Великой Отечественной войне рассказали нам наши мамы,
бабушки и деды. Мы узнали о том, как нашу землю заполонил страшный и
беспощадный враг, как он жёг наши села и города, как гибли на фронте миллионы
советских воинов.
Теперь
эти знания мы передаем нашим детям. Это мы теперь читаем им книжки о войне,
рассказываем о наших дедах, а потом берем за ручку и ведём туда, куда для нас
так важно было прийти в нашем детстве — к Вечному огню или к могиле Безымянного
солдата... И снова алеют на полированном граните или простых камнях гвоздики, и
снова мы украдкой смахиваем слезу, и снова теперь уже наши дети завороженно
изучают выбитые на памятных плитах фамилии... Так, из поколения в поколение,
передается бесценная память о народном подвиге в годы Великой Отечественной
войны.
В
преддверии празднования 75-летия Великой Победы детсадовцы всей Ленинградской
области рисовали и мастерили, пели и рассказывали стихи — в память о той войне.
Естественно, они были не одни — им помогали, хоть и на расстоянии, их педагоги
и, конечно же, мамы и папы. Многие из этих бесценных творческих подарков из
детских садов Гатчины и Гатчинского района оказались в руках сотрудников нашей
газеты, и мы их с удовольствием опубликовали.
С
подвигами нашего народа дистанционно знакомили ребят педагоги дошкольного отделения
Веревской школы. Воспитатели предложили детям и родителям поучаствовать в
конкурсе рисунков и поделок, на что они откликнулись с особой радостью и
готовностью.
Творческое
поздравление с Днем Победы приготовили воспитанники детского сада № 50 в
поселке Вырица. Малыши читали стихи, которые записывали на видео родители. В
своих коротеньких выступлениях дети благодарили героев Победы, бойцов всех
фронтов, называя себя наследниками великий истории нашей страны, нашей Победы.
Воспитатели
подготовительной группы №7 Таицкого детского сада предложили родителям
подготовить вместе со своими детьми памятный фотоколлаж, посвященный ветеранам.
Конечно, такая работа не проходит просто так. Из домашних архивов были
извлечены семейные реликвии — старые фотографии, письма, документы. Многие
дошколята таким образом прикоснулись не только к семейной истории, но и к
истории всей нашей страны.
Акция
«Мы помним! Мы гордимся!» прошла в детском саду № 51 города Гатчины. В ней
приняли участие все группы детского сада от раннего до подготовительного
возраста. Ребята готовили рисунки, открытки и плакаты для участников Великой
Отечественной войны, живущих в Доме ветеранов войны и труда №1 города
Павловска. В итоге были созданы два поздравительных видеофильма со словами
благодарности от подрастающего поколения. Все это — и поздравления и памятные
подарки — было передано их адресатам.
Именно
сейчас, когда мы вынужденно разобщены сложившейся в стране ситуацией, очень
важно сохранить наше единство. И то, с какой готовностью откликаются на эту
потребность наши дети, включаясь в памятные акции, очень радует.
Почётный
гражданин Ленинградской области Юрий
Николаевич Брагинец делится своими
эмоциями: «У нас были сложившиеся годами традиции: поздравлять ветеранов, идти
в марше «Бессмертного полка», потом — смотреть салют. Ни одну из этих традиций
мы 9 мая не нарушили — просто формы были другие, с учетом времени. И к этим
замечательным, народным традициям добавились новые, тоже замечательные. Можно
предположить, что и когда эпидемия закончится, мы эти традиции сохраним —
столько в них доброты, тепла, единения. Да, марш Бессмертного полка прошёл по
телевизору и онлайн, но сколько позитивных эмоций испытали мы, поднимая
семейные альбомы, сканируя фотографии, орденские книжки, военные
письма-треугольники. Мы словно получили возможность пообщаться, сквозь года, со
своими родными, со своими предками, почувствовать их жизнь, услышать их голоса…
Мы, каждый в отдельности, не остались наедине с эпидемией, с вынужденной
изоляцией — мы переживаем и преодолеваем общую беду — вместе. И — значит —
обязательно победим!»
Юлия
Лысанюк