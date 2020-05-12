12 мая: в Гатчинском районе – 47 новых заболевших

Всего
по состоянию на 12 мая в Ленинградской области коронавирусная инфекция
диагностирована у 1640 человек, 466 из их числа поправились, зафиксировано 6
летальных исходов.
Роспотребнадзор
по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие
сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:
-
Гатчина (+21)
-
Вырица (+7)
-
Сиверский (+5)
-
Батово (+2)
-
Ивановка (+2)
-
Коммунар (+1)
-
Дружная Горка (+1)
-
Пудость (+1)
-
Рождествено (+1)
-
Большое Рейзино (+1)
-
Большие Колпаны (+1)
-
Новый Учхоз (+1)
-
Выра (+1)
-
Пустошка (+1)
-
Елизаветино (+1)
Таким
образом, на 12 мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 451
жителя Гатчинского района в 58-ми населенных пунктах:
-
г. Гатчина – 175 человека,
-
«Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,
-
п. Сиверский – 31 человек,
-
г. Коммунар, п. Вырица – по 21 человеку,
-
п. Новый Свет, д. Батово – по 10 человек,
-
п. Тайцы – 8 человек,
-
д. Пудомяги, д. Ивановка – по 6 человек
-
д. Малые Колпаны, п. Пудость – 5 человек,
-
п. Войсковицы, д. Монделево, п. Терволово, д. Большие Колпаны, с. Рождествено – по 4 человека,
- д.
Сяськелево, п. Высокоключевой, с. Никольское, д. Белогорка, д. Малое Верево, п.
Дружная Горка, д. Выра – по 3 человека,
-
д. Большево, д. Шпаньково, п. Дивенский, п. Кобралово, п. Суйда, д. Романовка,
д. Тихковицы, д. Даймище, п. Сусанино, д. Жабино, д. Лампово, д. Новосиверская,
д. Старицы, д. Пустошка – по 2 человека,
-
д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Покровская, д. Саванкюля, д.
Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, д. Новинка, д. Изора, д. Старосиверская,
д. Большие Борницы, д. Чаща, п. Семрино, д. Вяхтелево, ст. Строганово, д.
Покровка, п. Вайялово, д. Новый Учхоз, п. Елизаветино, д. Большое Рейзино - по
1 человеку.
Выздоровели
из числа заболевших гатчинцев – 52 человека.