12 мая: в Гатчинском районе – 47 новых заболевших

Всего по состоянию на 12 мая в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 1640 человек, 466 из их числа поправились, зафиксировано 6 летальных исходов.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+21)

- Вырица (+7)

- Сиверский (+5)

- Батово (+2)

- Ивановка (+2)

- Коммунар (+1)

- Дружная Горка (+1)

- Пудость (+1)

- Рождествено (+1)

- Большое Рейзино (+1)

- Большие Колпаны (+1)

- Новый Учхоз (+1)

- Выра (+1)

- Пустошка (+1)

- Елизаветино (+1)

Таким образом, на 12 мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 451 жителя Гатчинского района в 58-ми населенных пунктах:

- г. Гатчина – 175 человека,

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,

- п. Сиверский – 31 человек,

- г. Коммунар, п. Вырица – по 21 человеку,

- п. Новый Свет, д. Батово – по 10 человек,

- п. Тайцы – 8 человек,

- д. Пудомяги, д. Ивановка – по 6 человек

- д. Малые Колпаны, п. Пудость – 5 человек,

- п. Войсковицы, д. Монделево, п. Терволово, д. Большие Колпаны, с. Рождествено – по 4 человека,

- д. Сяськелево, п. Высокоключевой, с. Никольское, д. Белогорка, д. Малое Верево, п. Дружная Горка, д. Выра – по 3 человека,

- д. Большево, д. Шпаньково, п. Дивенский, п. Кобралово, п. Суйда, д. Романовка, д. Тихковицы, д. Даймище, п. Сусанино, д. Жабино, д. Лампово, д. Новосиверская, д. Старицы, д. Пустошка – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Покровская, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, д. Новинка, д. Изора, д. Старосиверская, д. Большие Борницы, д. Чаща, п. Семрино, д. Вяхтелево, ст. Строганово, д. Покровка, п. Вайялово, д. Новый Учхоз, п. Елизаветино, д. Большое Рейзино - по 1 человеку.

Выздоровели из числа заболевших гатчинцев – 52 человека.