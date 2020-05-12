«Однажды в музее»

- Мы собираем истории, связанные с Гатчинским дворцом, - поделились в ГМЗ «Гатчина». - Каждый может поделиться воспоминанием о музее, его экспонатах, экскурсиях, посещении Гатчинского парка... Нам не хочется ограничивать авторов рамками, главное - мы ждем личных, эмоциональных, увлекательных рассказов.

Истории принимаются по электронной почте: semenova@gatchinapalace.ru в текстовом формате (фотографии - по желанию), а также аудио и видео (mp3, mp4, mov) до 17 мая включительно. Самые интересные истории будут опубликованы в сообществах музея ВКонтакте и Фейсбук 18 мая.