«Однажды в музее»

- Мы
собираем истории, связанные с Гатчинским дворцом, - поделились в ГМЗ «Гатчина».
- Каждый может поделиться воспоминанием о музее, его экспонатах, экскурсиях,
посещении Гатчинского парка... Нам не хочется ограничивать авторов рамками,
главное - мы ждем личных, эмоциональных, увлекательных рассказов.
Истории
принимаются по электронной почте: semenova@gatchinapalace.ru в текстовом
формате (фотографии - по желанию), а также аудио и видео (mp3, mp4, mov) до 17
мая включительно. Самые интересные истории будут опубликованы в сообществах
музея ВКонтакте и Фейсбук 18 мая.