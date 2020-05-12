В Ленинградской области разрешены прогулки

Подписанное сегодня постановление правительства
Ленинградской области вновь допускает перемещение детей без родителей или иных
законных представителей при соблюдении двух условий: в границах населенного
пункта и с 8.00 до 22.00 часов.
Ранее, в связи с борьбой против
коронавируса, передвижение несовершеннолетних допускалось только при
обязательном сопровождении взрослыми.
В Ленинградской области допускаются и
семейные прогулки в скверах и других зонах отдыха на открытом воздухе
(так же как одиночные и парные) при соблюдении социальной дистанции и с
использованием масок — без шашлыков и пикников.
Важно
отметить, что не допускается посещение детских площадок, расположенных на
территории Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Тосненского, Кировского
районов.
При выявлении случаев заражения новой
коронавирусной инфекцией в населенном пункте жители обязаны соблюдать режим
самоизоляции в соответствии с постановлением Главного государственного
санитарного врача по Ленинградской области.