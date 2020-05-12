В Ленинградской области разрешены прогулки

В Ленинградской области разрешены прогулки

Детям в области можно гулять без родителей, семьям и поодиночке снова можно гулять в общественных скверах.

Рубрики : Общество     12 May 2020

Подписанное сегодня постановление правительства Ленинградской области вновь допускает перемещение детей без родителей или иных законных представителей при соблюдении двух условий: в границах населенного пункта и с 8.00 до 22.00 часов.

Ранее, в связи с борьбой против коронавируса, передвижение несовершеннолетних допускалось только при обязательном сопровождении взрослыми.

В Ленинградской области допускаются и семейные прогулки в скверах и других зонах отдыха на открытом воздухе (так же как одиночные и парные) при соблюдении социальной дистанции и с использованием масок — без шашлыков и пикников.

Важно отметить, что не допускается посещение детских площадок, расположенных на территории Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Тосненского, Кировского районов.

При выявлении случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в населенном пункте жители обязаны соблюдать режим самоизоляции в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области.

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