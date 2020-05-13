13 мая: в Гатчинском районе – 34 новых заболевших

Всего
по состоянию на 13 мая в Ленинградской области коронавирусная инфекция
диагностирована у 1706 человек, 490 из их числа поправились, зафиксировано 6
летальных исходов.
Роспотребнадзор
по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие
сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:
-
Гатчина (+13)
- Тайцы
(+2)
-
Суйда (+1)
-
Никольское (+1)
-
Сиверский (+2)
-
Ляды (+1)
-
Вырица (+4)
-
Старые Низковицы (+1)
-
Коммунар (+2)
-
Дружная Горка (+1)
-
Большие Борницы (+4)
-
Старицы (+2)
Таким
образом, на 13 мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 485
жителей Гатчинского района в 60-ти населенных пунктах:
-
г. Гатчина – 188 человека,
-
«Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,
-
п. Сиверский – 33 человек,
- п.
Вырица – 25 человек,
-
г. Коммунар – 23 человека,
-
п. Новый Свет, д. Батово, п. Тайцы – по
10 человек,
-
д. Пудомяги, д. Ивановка – по 6 человек
-
д. Малые Колпаны, п. Пудость, д. Большие
Борницы – по 5 человек,
-
п. Войсковицы, д. Монделево, п. Терволово, д. Большие Колпаны, с. Рождествено,
с. Никольское, п. Дружная Горка, д. Старицы – по
4 человека,
-
д. Сяськелево, п. Высокоключевой, д. Белогорка, д. Малое Верево, д. Выра,
п. Суйда – по 3 человека,
-
д. Большево, д. Шпаньково, п. Дивенский, п. Кобралово, д. Романовка, д.
Тихковицы, д. Даймище, п. Сусанино, д. Жабино, д. Лампово, д. Новосиверская, д.
Пустошка – по 2 человека,
-
д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Покровская, д. Саванкюля, д.
Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, д. Новинка, д. Изора, д. Старосиверская, д.
Чаща, п. Семрино, д. Вяхтелево, ст. Строганово, д. Покровка, п. Вайялово, д.
Новый Учхоз, п. Елизаветино, д. Большое Рейзино, д. Ляды, д. Старые Низковицы -
по 1 человеку.
Выздоровели
из числа заболевших гатчинцев – 54 человека.