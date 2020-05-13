13 мая: в Гатчинском районе – 34 новых заболевших

Всего по состоянию на 13 мая в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 1706 человек, 490 из их числа поправились, зафиксировано 6 летальных исходов.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+13)

- Тайцы (+2)

- Суйда (+1)

- Никольское (+1)

- Сиверский (+2)

- Ляды (+1)

- Вырица (+4)

- Старые Низковицы (+1)

- Коммунар (+2)

- Дружная Горка (+1)

- Большие Борницы (+4)

- Старицы (+2)

Таким образом, на 13 мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 485 жителей Гатчинского района в 60-ти населенных пунктах:

- г. Гатчина – 188 человека,

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,

- п. Сиверский – 33 человек,

- п. Вырица – 25 человек,

- г. Коммунар – 23 человека,

- п. Новый Свет, д. Батово, п. Тайцы – по 10 человек,

- д. Пудомяги, д. Ивановка – по 6 человек

- д. Малые Колпаны, п. Пудость, д. Большие Борницы – по 5 человек,

- п. Войсковицы, д. Монделево, п. Терволово, д. Большие Колпаны, с. Рождествено, с. Никольское, п. Дружная Горка, д. Старицы – по 4 человека,

- д. Сяськелево, п. Высокоключевой, д. Белогорка, д. Малое Верево, д. Выра, п. Суйда – по 3 человека,

- д. Большево, д. Шпаньково, п. Дивенский, п. Кобралово, д. Романовка, д. Тихковицы, д. Даймище, п. Сусанино, д. Жабино, д. Лампово, д. Новосиверская, д. Пустошка – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Покровская, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, д. Новинка, д. Изора, д. Старосиверская, д. Чаща, п. Семрино, д. Вяхтелево, ст. Строганово, д. Покровка, п. Вайялово, д. Новый Учхоз, п. Елизаветино, д. Большое Рейзино, д. Ляды, д. Старые Низковицы - по 1 человеку.

Выздоровели из числа заболевших гатчинцев – 54 человека.