14 мая в Гатчине отключат воду

14 мая в Гатчине отключат воду

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с ремонтными работами по устранению утечки на водопроводе, по адресу ул. Ленинградских Ополченцев, 14 мая с 09.00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение.

Рубрики : ЖКХ     13 May 2020

Водоснабжение будет отключено по следующим адресам:

 г. Гатчина:

ул. Матвеева,

ул. Ленинградских Ополченцев,

ул. Ломоносова,

ул. Можайская,

ул. Грунтовая,

Паровозный пер.,

Ключевой пер.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+