14 мая в Гатчине отключат воду

Водоснабжение будет отключено по следующим адресам:
г. Гатчина:
ул. Матвеева,
ул. Ленинградских Ополченцев,
ул. Ломоносова,
ул. Можайская,
ул. Грунтовая,
Паровозный пер.,
Ключевой пер.
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с ремонтными работами по устранению утечки на водопроводе, по адресу ул. Ленинградских Ополченцев, 14 мая с 09.00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение.
Водоснабжение будет отключено по следующим адресам:
г. Гатчина:
ул. Матвеева,
ул. Ленинградских Ополченцев,
ул. Ломоносова,
ул. Можайская,
ул. Грунтовая,
Паровозный пер.,
Ключевой пер.
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