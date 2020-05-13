Актуальное расписание автобусов: Гатчина и Гатчинский район

Актуальное расписание автобусов: Гатчина и Гатчинский район

Администрация Гатчинского муниципального района 13 мая опубликовала актуальное расписание автобусов по Гатчине и району

Рубрики : Общество     13 May 2020

Город Гатчина. Городские маршруты.

ПТ «Гатчинамаршруавто».

Диспетчерская служба ПТ «Гатчинмаршрутавто»: 8-812-905-82-59.

Отменены маршруты:

- маршрут № 8 «НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) - ул. Нестерова»;

- маршрут № 28 «ул. Урицкого - Мариенбург, з-д Ленинец»;

- маршрут № 29 «Варшавский вокзал- ул. Рощинская- НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ)».

Разработано расписание по маршрутам: 

                № 7

№ 27

№ 21

№ 4

№ 3

№ 22

Варш.вокзал

Мариенбург (з-д Ленинец)

Варш.в-л

Рощинская

Речной

КУБУС

ул. Изотова

д. Химози

Мариенбург з-д Ленинец

Въезд (развилка) - м-н О'КЕЙ

Аэродром- Варшавский вокзал

7-17 Э

7-55Э

7-30

7-30

6-40

7-10

7-00

7-30

7-10Б

6-45Б

интервал

движения

15--20

мин.

8-32 Э

9-10Э

7-55

7-55

7-32

8-20

7-30

8-00 через ул. Нестерова до ПИЯФ

7-35

7-05Б

10-15

10-50

8-20

8-20

8-02

8-45

8-00

8-30

7-50

7-25Б

15-22

15-55

8-45

8-45

9-02

9-45

8-30

9-00

8-05

7-40*

16-37Э

17-15Э

9-10

9-10

9-32

10-15

9-00

9-30

8-28

8-05*

17-50

18-30

9-35

9-35

10-32

16-15

9-30

10-00

9-00

8-25*

 

19-07

19-45

10-00

10-00

16-32

17-15

10-00

10-30

9-23

8-50*

10-25

10-25

17-02

17-45

14-00

14-30

9-50

9-13

10-50

10-50

18-02

18-50

14-30

15-00

10-15

9-35

11-15

11-15

18-32

19-15

15-00

15-30

10-40

10-10

11-40

11-35

19-32

20-10

15-30

16-00

11-05

10-35

12-25

12-05

20-02

21-10

16-00

16-30

11-25

10-55

13-55

14-20

16-30

17-00

11-50

11-15

14-45

14-45

17-00

17-30

12-30

11-35

15-10

15-10

17-30

18-00

13-10

12-00

15-35

15-35

18-00

18-30

13-35

12-25

16-00

16-00

18-30

19-00

14-10

13-05

16-25

16-25

19-00

19-30

14-35

14-05

16-50

16-50

19-30

20-20

15-20

14-50

17-15

17-15

19-55

15-45

15-12

17-40

17-40

 

16-05

15-40

18-05

18-05

07-10 от ул. Нестерова до ПИЯФ

 

16-20

15-50

18-30

18-30

 

 

16-55

16-25

18-55

18-55

 

17-10

16-35

19-20

19-20

17-35

17-05

19-45

19-45

17-58

17-30

20-10

20-10

18-10

17-40

18-40

18-10

 

 

 

 

 

 

19-15

18-45

 

 

 

 

 

 

19-30

19-00

 

 

 

 

 

 

20-00

19-25

 

 

 

 

 

 

20-20

19-45

 

 

 

 

 

 

20-50

20-15

 

 

 

 

 

 

20-35

 

 

 

 

 

 

21-20

№ 3 работает по расписанию-будни

 

ИП Дронин Д.Ю.

Диспетчерская служба: 8-812-905-82-59.

Действующее расписание:

 № 527 «г. Гатчина, Варшавский вокзал – п. Кобралово»

Расписание рейсов

от г. Гатчины, Варшавский вокзал

от п. Кобралово

06-55

09-10

13-40

08-00

       10-05

14-40

16-05

18-10

 

17-00

19-10

 


 Гатчинский район. Пригородные маршруты.

ООО «Транс-Балт».

Единая служба по работе с гражданами ООО «Транс-Балт»: 8-812-309-10-10.

Отменены маршруты:

- маршрут № 519 «ж/д ст. Пудость-пос. Пудость»

- маршрут № 514 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Большие Колпаны»;

- маршрут № 534А «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица»;

- маршрут № 542 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Туганицы»;

- маршрут № 543 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз – п. Елизаветино

Действующее расписание:

 

№ 107 «г. Гатчина, микрорайон Аэродром, ТЦ Пилот- д. Малое Верево»

Расписание рейсов -

Дни отправления: ежедневно

от г. Гатчины, ТЦ Пилот

от д. Малое Верево

7-35

10-55

15-55

19-20

7-35

10-30

15-30

19-10

8-10

11-55

16-30

20-10

8-10

11-30

16-30

20-00

8-45

12-55

17-05

21-10

8-45

12-30

17-05

 

9-20

13-55

17-40

 

9-20

13-30

17-40

 

9-55

14-55

18-30

 

9-55

14-30

18-20

 

 

№ 516 «г.Гатчина, Варшавский вокзал – д. Прибытково»

Расписание рейсов

от г.Гатчины, Варшавский вокзал

от д. Прибытково

7-20

14-35

19-05

8-18

15-32

20-02

 

 

№ 516А  «г. Гатчина, Варшавский вокзал – д. Меньково»

Расписание рейсов

от г.Гатчины, Варшавский вокзал

От Меньково

6-40

10-50

17-20

7-30

11-25

18-10

20-47

 

 

21-20

 

 

 

№ 517 «г. Гатчина, Варшавский вокзал – п. Тайцы»

Расписание рейсов

от г.Гатчины, Варшавский вокзал

от п.Тайцы

      07-50

      09-10

 

    08-25

   09-45

 

10-30

14-10

15-30

11-20

14-50

16-15

17-00

18-20

 

17-40

19-00

 

 

№ 518 «г. Гатчина, Варшавский вокзал – д. Терволово»

Расписание рейсов

от г.Гатчины, Варшавский вокзал

От Терволово

5-40

8-20

20-15

6-35

7-30

9-20

6-30

18-25

 

19-15

21-00

 

 

 

№ 522 «г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Тойворово»

Расписание рейсов

от г. Гатчины, Варшавский вокзал

от д. Тойворово

 

6-30

8-50

10-15

11-20

6-35*

7-25

9-50

11-05

12-10

14-15

15-00

17-20

19-15

 

15-05

15-50

18-20

20-05

 

*кроме воскресенья

 

№ 523 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Луйсковицы»

Расписание рейсов

от г. Гатчины, Варшавский вокзал

от д. Луйсковицы

5-25

16-30

17-40

18-40

21-15

6-20

17-30

18-40

19-40

22-10

 

№ 523 а «г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Яскелево»

Расписание рейсов

от г. Гатчины, Варшавский вокзал

от д. Яськелево

9-35

12-05

19-25

10-30

13-10

20-25

 

№ 525 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Н. Учхоз»

Расписание рейсов

от г. Гатчины, Варшавский вокзал

от п. Н. Учхоз

5-40

7-50

11-20

14-55

17-45

6-10

8-25

12-00

15-35

18-25

6-05

8-10

11-45

15-45

18-40

6-35

8-50

12-25

16-25

19-15

6-45

8-40

13-00

16-10

19-10

7-15

9-15

13-40

16-50

19-50

7-00

10-00

13-30

17-15

20-20

7-35

10-45

14-10

17-55

20-50

7-15

10-25

14-30

17-30

 

7-55

11-05

15-10

18-10

 

 

№ 530 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Раболово»

Расписание рейсов

от г. Гатчины, Варшавский вокзал

от д. Раболово

6-15

7-20

7-22

8-30

14-30**

15-40

** заезд Луйсковицы

 

 

№ 531 «г. Гатчина, Варшавский вокзал- д. Батово»

Расписание рейсов

от г. Гатчины, Варшавский вокзал

от д. Батово

5-40

12-00

18-40

20-10*

6-35

13-20

19-40

21-00

*заезд Кащенко

 

№ 532 «г. Гатчина, Варшавский вокзал – д. Тихковицы»

Расписание рейсов

от г. Гатчины, Варшавский вокзал

от д. Тихковицы

7-10**

8-05**

**заезд Кащенко

 

№ 534 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица»

Расписание рейсов

от г. Гатчины, Варшавский вокзал

от п. Вырица

7-00

11-50

17-25

7-52**

12-42

18-22

8-45

13-40**

18-50

9-42**

14-37

19-43

9-25

15-00**

19-40

10-22

15-52

20-42

11-00

16-45

 

11-53

17-42

 

**заезд Карташевская

 

№ 535 «г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Свет»

Расписание рейсов

 

от г. Гатчина, Варшавский вокзал

от п. Новый Свет

5-20

8-15

13-15

17-45

5-40

8-55

13-55

18-25

5-45

8-40

14-05

18-15

6-25

9-20

14-45

18-55

6-10

9-05

14-55

18-45

6-50

9-45

15-35

19-25

6-35

9-55

15-45

19-30

7-15

10-35

16-25

20-10

7-00

10-45

16-15

20-15

7-40

11-25

16-55

20-55

7-25

11-35

16-45

21-00

8-05

12-15

17-25

 

7-50

12-25

17-15

 

8-30

13-05

17-55

 

 

№ 536 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Низковицы - д. Жабино»

Расписание рейсов

от г. Гатчины, Варшавский вокзал

от д. Жабино/ д. Низковицы

6-40

7-55

13-25*

16-20

7-35*

9-05

14-35

17-35

20-25

 

 

 

21-35

 

 

 

*заезд в д. Сяськелево (кроме воскресенья)

 

№ 537 «г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Тайцы»

Расписание рейсов

от г. Гатчины, Варшавский вокзал

от п.Тайцы

6-55   

12-40

16-55

7-50

13-40

18-10

19-10

 

 

20-00

 

 

 

№ 538 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Сусанино»

Расписание рейсов

(п. Сусанино)

от г. Гатчины, Варшавский вокзал

от п. Сусанино

15-35

20-15

16-30

21-20

 

Расписание рейсов

(заезд в п. Семрино)

от г. Гатчины, Варшавский вокзал

от п. Семрино

8-25

11-40

9-05

18-25

17-35

 

12-30

 

 

№ 539 «г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Шпаньково»

 

Расписание рейсов

от г. Гатчины, Варшавский вокзал

от д. Шпаньково

6-50

13-08

17-27

19-30*

8-15*

14-08

18-25

20-25

 

*заезд Кащенко

 

№ 540 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз»

Расписание рейсов

от г. Гатчины, Варшавский вокзал

от п. Новый Учхоз

6-30

9-57

17-35

7-16

10-40

18-20

 

Сиверский филиал.

Диспетчерская служба ООО «Транс-Балт» в пгт. Сиверский: 44-354

Отменены маршруты:

- маршрут № 1 «п. Сиверский - д. Новосиверская»;

- маршрут № 123 «п. Вырица- д. Мины»;

- маршрут № 502 «п. Сиверский - д. Ляды»;

- маршрут № 504А «п. Вырица - д. Каушта»;

- маршрут № 507А «п.Сиверский - д. Симанково»;

- маршрут № 512 «п. Вырица - д. Нестерково»;

- маршрут № 120Т «п. Сиверский - д. Дружная Горка»;

- маршрут № 121Т «п. Сиверский-д. Батово».

 

Действующее расписание:

 

№ 2 «п. Сиверский – д. Белогорка»

Расписание рейсов

от п. Сиверский

от д. Белогорка

5-50 по Вокзальной

8-30 П

15-10

6-00 по кругу

8-55 П

15-35

6-20 по Вокзальной

10-10

17-40

6-35 по кругу

10-30

18-00

7-05 П

11-45

20-00

7-20 П

12-10

20-20 по вокщальной

7-40 П

13-05

 

8-05 П

13-30

 

П – заезд к поликлинике

 

№ 500 «п. Сиверский – д. Батово»

Расписание рейсов

от п. Сиверский

от д. Батово

5-15

   6-40

7-55

10-55

5-45

   7-10

   8-25

11-20

11-50

15-10

17-45

20-55

12-25

15-40

18-10

21-20

21-50

 

 

 

22-20

 

 

 

 

 

 

 

№ 503 «п. Сиверский – п. Вырица»

 

Расписание рейсов

от п. Сиверский

от п. Вырица

6-16

8-10

11-30

13-36

7-05

9-00

12-15

15-55

16-45

18-10

 

 

17-25

18-50

 

 

 

№ 505 «п. Сиверский – д. Дружная Горка»

Расписание рейсов

от п. Сиверский

от д. Дружная Горка

9-15

12-10

17-10

20-55

9-40

12-40

17-35

21-25

 

№ 506 «п. Сиверский – д. Белогорка»

 

Расписание рейсов

от п. Сиверский

от д. Белогорка

6-30

7-40

 

№ 506 А «п. Сиверский – д. Изора»

 

Расписание рейсов

от п. Сиверский

от д. Изора

5-00

10-50

21-50

 

5-45

11-40

22-30

 

 

№ 507 «п. Сиверский – д. Симанково»

 

Расписание рейсов

от п. Сиверский

от д. Симанково

15-10

18-05

15-50

18-50

 

№ 511 «п. Сиверский – д. Лесничество»

 

Расписание рейсов

от п. Сиверский

от д. Лесничество

5-55

6-50

7-40

8-30

6-25

7-10

8-05

8-55

10-55

13-05

15-10

18-40

11-20

13-25

15-35

19-00

20-55

 

 

 

21-20

 

 

 

 

№ 151Т «п. Сиверский - г. Гатчина»

 

Расписание рейсов

от п. Сиверский

от г. Гатчины

5-50

7-00

7-55

8-05

до Варш. в-ла

6-50

8-05

9-05

10-20

9-10

10-10

11-20

12-20

11-15

12-20

13-30

16-05

14-50

17-10

18-35

21-00

18-20

19-45

21-00

22-15

 

№ 4Т «п. Сиверский - д. Межно»

 

Расписание рейсов

от п. Сиверский

от д. Межно

6-25

9-00

19-40

6-35

9-10

19-50

        7-00

      9-30

20-00

7-10

9-40

20-10

7-20

12-25

 

7-25

12-35

 

7-40

13-25

 

7-50

13-35

 

8-00

16-45

 

8-10

16-55

 

8-30

17-40

 

8-40

17-50

 

* кроме субботы и воскресенья

 

№ 513 «г. Гатчина, Варшавский вокзал – с. Никольское»

 

Расписание рейсов

от г.Гатчины, Варшавский вокзал

от с. Никольское

9-00

10-20

11-40

14-05

9-40

11-00

12-40

15-00

16-30

18-10

 

 

17-20

19-10

 

 

 

                   


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