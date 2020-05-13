Актуальное расписание автобусов: Гатчина и Гатчинский район

Город
Гатчина. Городские маршруты.
ПТ
«Гатчинамаршруавто».
Диспетчерская
служба ПТ «Гатчинмаршрутавто»: 8-812-905-82-59.
Отменены
маршруты:
-
маршрут № 8 «НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) - ул. Нестерова»;
-
маршрут № 28 «ул. Урицкого - Мариенбург, з-д Ленинец»;
-
маршрут № 29 «Варшавский вокзал- ул. Рощинская- НИЦ «Курчатовский институт»
(ПИЯФ)».
Разработано расписание по маршрутам:
|
№ 7
|
№ 27
|
№ 21
|
№ 4
|
№ 3
|
№ 22
|
Варш.вокзал
|
Мариенбург (з-д Ленинец)
|
Варш.в-л
|
Рощинская
|
Речной
|
КУБУС
|
ул. Изотова
|
д. Химози
|
Мариенбург з-д Ленинец
|
Въезд (развилка) - м-н
О'КЕЙ
|
Аэродром- Варшавский вокзал
|
7-17 Э
|
7-55Э
|
7-30
|
7-30
|
6-40
|
7-10
|
7-00
|
7-30
|
7-10Б
|
6-45Б
|
интервал
движения
15--20
мин.
|
8-32 Э
|
9-10Э
|
7-55
|
7-55
|
7-32
|
8-20
|
7-30
|
8-00 через ул. Нестерова до ПИЯФ
|
7-35
|
7-05Б
|
10-15
|
10-50
|
8-20
|
8-20
|
8-02
|
8-45
|
8-00
|
8-30
|
7-50
|
7-25Б
|
15-22
|
15-55
|
8-45
|
8-45
|
9-02
|
9-45
|
8-30
|
9-00
|
8-05
|
7-40*
|
16-37Э
|
17-15Э
|
9-10
|
9-10
|
9-32
|
10-15
|
9-00
|
9-30
|
8-28
|
8-05*
|
17-50
|
18-30
|
9-35
|
9-35
|
10-32
|
16-15
|
9-30
|
10-00
|
9-00
|
8-25*
|
|
19-07
|
19-45
|
10-00
|
10-00
|
16-32
|
17-15
|
10-00
|
10-30
|
9-23
|
8-50*
|
10-25
|
10-25
|
17-02
|
17-45
|
14-00
|
14-30
|
9-50
|
9-13
|
10-50
|
10-50
|
18-02
|
18-50
|
14-30
|
15-00
|
10-15
|
9-35
|
11-15
|
11-15
|
18-32
|
19-15
|
15-00
|
15-30
|
10-40
|
10-10
|
11-40
|
11-35
|
19-32
|
20-10
|
15-30
|
16-00
|
11-05
|
10-35
|
12-25
|
12-05
|
20-02
|
21-10
|
16-00
|
16-30
|
11-25
|
10-55
|
13-55
|
14-20
|
16-30
|
17-00
|
11-50
|
11-15
|
14-45
|
14-45
|
17-00
|
17-30
|
12-30
|
11-35
|
15-10
|
15-10
|
17-30
|
18-00
|
13-10
|
12-00
|
15-35
|
15-35
|
18-00
|
18-30
|
13-35
|
12-25
|
16-00
|
16-00
|
18-30
|
19-00
|
14-10
|
13-05
|
16-25
|
16-25
|
19-00
|
19-30
|
14-35
|
14-05
|
16-50
|
16-50
|
19-30
|
20-20
|
15-20
|
14-50
|
17-15
|
17-15
|
19-55
|
15-45
|
15-12
|
17-40
|
17-40
|
|
16-05
|
15-40
|
18-05
|
18-05
|
07-10 от ул. Нестерова до ПИЯФ
|
|
16-20
|
15-50
|
18-30
|
18-30
|
|
|
16-55
|
16-25
|
18-55
|
18-55
|
|
17-10
|
16-35
|
19-20
|
19-20
|
17-35
|
17-05
|
19-45
|
19-45
|
17-58
|
17-30
|
20-10
|
20-10
|
18-10
|
17-40
|
18-40
|
18-10
|
|
|
|
|
|
|
19-15
|
18-45
|
|
|
|
|
|
|
19-30
|
19-00
|
|
|
|
|
|
|
20-00
|
19-25
|
|
|
|
|
|
|
20-20
|
19-45
|
|
|
|
|
|
|
20-50
|
20-15
|
|
|
|
|
|
|
20-35
|
|
|
|
|
|
|
21-20
|
№ 3 работает по
расписанию-будни
ИП Дронин Д.Ю.
Диспетчерская служба: 8-812-905-82-59.
Действующее
расписание:
№ 527 «г. Гатчина, Варшавский вокзал – п. Кобралово»
|
Расписание рейсов
|
от
г. Гатчины, Варшавский вокзал
|
от п. Кобралово
|
06-55
|
09-10
|
13-40
|
08-00
|
10-05
|
14-40
|
16-05
|
18-10
|
|
17-00
|
19-10
|
Гатчинский район. Пригородные маршруты.
ООО
«Транс-Балт».
Единая
служба по работе с гражданами ООО «Транс-Балт»: 8-812-309-10-10.
Отменены
маршруты:
-
маршрут № 519 «ж/д ст. Пудость-пос. Пудость»
-
маршрут № 514 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Большие Колпаны»;
-
маршрут № 534А «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица»;
-
маршрут № 542 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Туганицы»;
-
маршрут № 543 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз – п. Елизаветино
Действующее расписание:
№ 107
«г. Гатчина, микрорайон Аэродром, ТЦ Пилот- д. Малое Верево»
|
Расписание рейсов -
Дни отправления: ежедневно
|
от
г. Гатчины, ТЦ Пилот
|
от
д. Малое Верево
|
7-35
|
10-55
|
15-55
|
19-20
|
7-35
|
10-30
|
15-30
|
19-10
|
8-10
|
11-55
|
16-30
|
20-10
|
8-10
|
11-30
|
16-30
|
20-00
|
8-45
|
12-55
|
17-05
|
21-10
|
8-45
|
12-30
|
17-05
|
|
9-20
|
13-55
|
17-40
|
|
9-20
|
13-30
|
17-40
|
|
9-55
|
14-55
|
18-30
|
|
9-55
|
14-30
|
18-20
|
№ 516 «г.Гатчина, Варшавский вокзал – д. Прибытково»
|
Расписание рейсов
|
от г.Гатчины, Варшавский вокзал
|
от д. Прибытково
|
7-20
|
14-35
|
19-05
|
8-18
|
15-32
|
20-02
№ 516А «г.
Гатчина, Варшавский вокзал – д. Меньково»
|
Расписание рейсов
|
от г.Гатчины, Варшавский вокзал
|
От Меньково
|
6-40
|
10-50
|
17-20
|
7-30
|
11-25
|
18-10
|
20-47
|
|
|
21-20
|
|
№ 517 «г. Гатчина, Варшавский вокзал – п. Тайцы»
|
Расписание рейсов
|
от г.Гатчины, Варшавский вокзал
|
от п.Тайцы
|
07-50
|
09-10
|
|
08-25
|
09-45
|
|
10-30
|
14-10
|
15-30
|
11-20
|
14-50
|
16-15
|
17-00
|
18-20
|
|
17-40
|
19-00
|
№ 518 «г. Гатчина, Варшавский вокзал – д. Терволово»
|
Расписание рейсов
|
от г.Гатчины, Варшавский вокзал
|
От Терволово
|
5-40
|
8-20
|
20-15
|
6-35
|
7-30
|
9-20
|
6-30
|
18-25
|
|
19-15
|
21-00
|
№
522 «г.Гатчина, Варшавский вокзал - д.
Тойворово»
|
Расписание рейсов
|
от
г. Гатчины, Варшавский вокзал
|
от
д. Тойворово
|
|
6-30
|
8-50
|
10-15
|
11-20
|
6-35*
|
7-25
|
9-50
|
11-05
|
12-10
|
14-15
|
15-00
|
17-20
|
19-15
|
|
15-05
|
15-50
|
18-20
|
20-05
|
*кроме воскресенья
№
523 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д.
Луйсковицы»
|
Расписание рейсов
|
от
г. Гатчины, Варшавский вокзал
|
от
д. Луйсковицы
|
5-25
|
16-30
|
17-40
|
18-40
|
21-15
|
6-20
|
17-30
|
18-40
|
19-40
|
22-10
№
523 а «г.Гатчина, Варшавский вокзал - д.
Яскелево»
|
Расписание рейсов
|
от
г. Гатчины, Варшавский вокзал
|
от
д. Яськелево
|
9-35
|
12-05
|
19-25
|
10-30
|
13-10
|
20-25
№
525 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Н.
Учхоз»
|
Расписание рейсов
|
от
г. Гатчины, Варшавский вокзал
|
от
п. Н. Учхоз
|
5-40
|
7-50
|
11-20
|
14-55
|
17-45
|
6-10
|
8-25
|
12-00
|
15-35
|
18-25
|
6-05
|
8-10
|
11-45
|
15-45
|
18-40
|
6-35
|
8-50
|
12-25
|
16-25
|
19-15
|
6-45
|
8-40
|
13-00
|
16-10
|
19-10
|
7-15
|
9-15
|
13-40
|
16-50
|
19-50
|
7-00
|
10-00
|
13-30
|
17-15
|
20-20
|
7-35
|
10-45
|
14-10
|
17-55
|
20-50
|
7-15
|
10-25
|
14-30
|
17-30
|
|
7-55
|
11-05
|
15-10
|
18-10
|
№
530 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д.
Раболово»
|
Расписание рейсов
|
от
г. Гатчины, Варшавский вокзал
|
от
д. Раболово
|
6-15
|
7-20
|
7-22
|
8-30
|
14-30**
|
15-40
** заезд Луйсковицы
№ 531 «г. Гатчина, Варшавский вокзал- д. Батово»
|
Расписание рейсов
|
от г. Гатчины, Варшавский вокзал
|
от д. Батово
|
5-40
|
12-00
|
18-40
|
20-10*
|
6-35
|
13-20
|
19-40
|
21-00
*заезд Кащенко
№ 532 «г. Гатчина, Варшавский вокзал – д. Тихковицы»
|
Расписание рейсов
|
от г. Гатчины, Варшавский вокзал
|
от д. Тихковицы
|
7-10**
|
8-05**
**заезд Кащенко
№ 534 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица»
|
Расписание рейсов
|
от г. Гатчины, Варшавский
вокзал
|
от п. Вырица
|
7-00
|
11-50
|
17-25
|
7-52**
|
12-42
|
18-22
|
8-45
|
13-40**
|
18-50
|
9-42**
|
14-37
|
19-43
|
9-25
|
15-00**
|
19-40
|
10-22
|
15-52
|
20-42
|
11-00
|
16-45
|
|
11-53
|
17-42
|
**заезд Карташевская
№ 535
«г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Свет»
|
Расписание рейсов
|
от
г. Гатчина, Варшавский вокзал
|
от
п.
Новый Свет
|
5-20
|
8-15
|
13-15
|
17-45
|
5-40
|
8-55
|
13-55
|
18-25
|
5-45
|
8-40
|
14-05
|
18-15
|
6-25
|
9-20
|
14-45
|
18-55
|
6-10
|
9-05
|
14-55
|
18-45
|
6-50
|
9-45
|
15-35
|
19-25
|
6-35
|
9-55
|
15-45
|
19-30
|
7-15
|
10-35
|
16-25
|
20-10
|
7-00
|
10-45
|
16-15
|
20-15
|
7-40
|
11-25
|
16-55
|
20-55
|
7-25
|
11-35
|
16-45
|
21-00
|
8-05
|
12-15
|
17-25
|
|
7-50
|
12-25
|
17-15
|
|
8-30
|
13-05
|
17-55
|
№
536 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д.
Низковицы - д. Жабино»
|
Расписание рейсов
|
от
г. Гатчины, Варшавский вокзал
|
от
д. Жабино/ д. Низковицы
|
6-40
|
7-55
|
13-25*
|
16-20
|
7-35*
|
9-05
|
14-35
|
17-35
|
20-25
|
|
|
|
21-35
|
|
|
*заезд
в д. Сяськелево (кроме воскресенья)
№ 537 «г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Тайцы»
|
Расписание рейсов
|
от г. Гатчины, Варшавский вокзал
|
от п.Тайцы
|
6-55
|
12-40
|
16-55
|
7-50
|
13-40
|
18-10
|
19-10
|
|
|
20-00
|
|
№
538 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Сусанино»
|
Расписание рейсов
(п. Сусанино)
|
от
г. Гатчины, Варшавский вокзал
|
от
п. Сусанино
|
15-35
|
20-15
|
16-30
|
21-20
|
Расписание рейсов
(заезд в п. Семрино)
|
от
г. Гатчины, Варшавский вокзал
|
от
п. Семрино
|
8-25
|
11-40
|
9-05
|
18-25
|
17-35
|
|
12-30
|
№ 539 «г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Шпаньково»
|
Расписание рейсов
|
от г. Гатчины, Варшавский вокзал
|
от д. Шпаньково
|
6-50
|
13-08
|
17-27
|
19-30*
|
8-15*
|
14-08
|
18-25
|
20-25
*заезд Кащенко
№
540 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п.
Новый Учхоз»
|
Расписание рейсов
|
от г. Гатчины, Варшавский вокзал
|
от п. Новый Учхоз
|
6-30
|
9-57
|
17-35
|
7-16
|
10-40
|
18-20
Сиверский филиал.
Диспетчерская служба ООО
«Транс-Балт» в пгт. Сиверский: 44-354
Отменены маршруты:
- маршрут № 1 «п.
Сиверский - д. Новосиверская»;
- маршрут № 123 «п. Вырица- д.
Мины»;
- маршрут № 502 «п. Сиверский - д.
Ляды»;
- маршрут № 504А «п. Вырица - д.
Каушта»;
- маршрут № 507А «п.Сиверский - д. Симанково»;
- маршрут № 512 «п. Вырица - д.
Нестерково»;
- маршрут № 120Т «п.
Сиверский - д. Дружная Горка»;
- маршрут № 121Т «п.
Сиверский-д. Батово».
Действующее расписание:
№ 2 «п. Сиверский – д.
Белогорка»
|
Расписание рейсов
|
от п. Сиверский
|
от д. Белогорка
|
5-50 по Вокзальной
|
8-30 П
|
15-10
|
6-00 по кругу
|
8-55 П
|
15-35
|
6-20 по Вокзальной
|
10-10
|
17-40
|
6-35 по кругу
|
10-30
|
18-00
|
7-05 П
|
11-45
|
20-00
|
7-20 П
|
12-10
|
20-20 по вокщальной
|
7-40 П
|
13-05
|
|
8-05 П
|
13-30
|
П – заезд к поликлинике
№ 500 «п. Сиверский – д.
Батово»
|
Расписание рейсов
|
от п. Сиверский
|
от д. Батово
|
5-15
|
6-40
|
7-55
|
10-55
|
5-45
|
7-10
|
8-25
|
11-20
|
11-50
|
15-10
|
17-45
|
20-55
|
12-25
|
15-40
|
18-10
|
21-20
|
21-50
|
|
|
|
22-20
|
|
|
№ 503 «п. Сиверский – п.
Вырица»
|
Расписание рейсов
|
от п. Сиверский
|
от п. Вырица
|
6-16
|
8-10
|
11-30
|
13-36
|
7-05
|
9-00
|
12-15
|
15-55
|
16-45
|
18-10
|
|
|
17-25
|
18-50
|
|
№ 505 «п. Сиверский – д.
Дружная Горка»
|
Расписание рейсов
|
от п. Сиверский
|
от д. Дружная Горка
|
9-15
|
12-10
|
17-10
|
20-55
|
9-40
|
12-40
|
17-35
|
21-25
№ 506 «п. Сиверский – д.
Белогорка»
|
Расписание рейсов
|
от п. Сиверский
|
от д. Белогорка
|
6-30
|
7-40
№ 506 А «п. Сиверский – д.
Изора»
|
Расписание рейсов
|
от п. Сиверский
|
от д. Изора
|
5-00
|
10-50
|
21-50
|
|
5-45
|
11-40
|
22-30
|
№ 507 «п. Сиверский – д.
Симанково»
|
Расписание рейсов
|
от п. Сиверский
|
от д. Симанково
|
15-10
|
18-05
|
15-50
|
18-50
№ 511 «п. Сиверский – д.
Лесничество»
|
Расписание рейсов
|
от п. Сиверский
|
от д. Лесничество
|
5-55
|
6-50
|
7-40
|
8-30
|
6-25
|
7-10
|
8-05
|
8-55
|
10-55
|
13-05
|
15-10
|
18-40
|
11-20
|
13-25
|
15-35
|
19-00
|
20-55
|
|
|
|
21-20
|
|
|
№ 151Т «п. Сиверский
- г. Гатчина»
|
Расписание
рейсов
|
от п. Сиверский
|
от г. Гатчины
|
5-50
|
7-00
|
7-55
|
8-05
до Варш.
в-ла
|
6-50
|
8-05
|
9-05
|
10-20
|
9-10
|
10-10
|
11-20
|
12-20
|
11-15
|
12-20
|
13-30
|
16-05
|
14-50
|
17-10
|
18-35
|
21-00
|
18-20
|
19-45
|
21-00
|
22-15
№
4Т «п. Сиверский - д. Межно»
|
Расписание рейсов
|
от
п. Сиверский
|
от
д. Межно
|
6-25
|
9-00
|
19-40
|
6-35
|
9-10
|
19-50
|
7-00
|
9-30
|
20-00
|
7-10
|
9-40
|
20-10
|
7-20
|
12-25
|
|
7-25
|
12-35
|
|
7-40
|
13-25
|
|
7-50
|
13-35
|
|
8-00
|
16-45
|
|
8-10
|
16-55
|
|
8-30
|
17-40
|
|
8-40
|
17-50
|
* кроме субботы и воскресенья
№ 513 «г. Гатчина,
Варшавский вокзал – с. Никольское»
|
Расписание рейсов
|
от г.Гатчины, Варшавский вокзал
|
от с. Никольское
|
9-00
|
10-20
|
11-40
|
14-05
|
9-40
|
11-00
|
12-40
|
15-00
|
16-30
|
18-10
|
|
|
17-20
|
19-10
|
|