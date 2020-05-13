Аптеки заплатят штраф!

Вступили в силу поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), касающиеся усиления ответственности за завышения цен на лекарственные препараты.

Так, статья 14.42 КоАП РФ («Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств») дополняется новой частью 4, согласно которой за реализацию либо отпуск лекарственных препаратов с нарушением предельных размеров оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам предусматривается административная ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере от 250 до 500 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей — в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарственных препаратов за весь период, в течение которого совершалось правонарушение; на юридических лиц — в двукратном размере излишне полученной выручки.