День Победы дома

Каждый своими руками
украсил свой двор, а особенно входную зону, калитку. На общем стенде для
деревенских новостей была организована выставка детских рисунков, посвященных
юбилею Победы. Очень постаралась молодежь и детвора. Жители деревни нарядили к
празднику и общественное пространство в районе «Рощи Памяти». Сейчас там
размещен баннер с портретами родственников – участников Великой Отечественной
войны.
- НОВОСТИ
- АФИША
- СПРАВОЧНИК ПРЕДПРИЯТИЙ
- ОФИЦИАЛЬНО
- СПЕЦПРОЕКТЫ
- О ГАЗЕТЕ
- КОНТАКТЫ
- АРХИВ
-