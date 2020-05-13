День Победы дома

День Победы дома

Жители деревни Малые Колпаны Гатчинского района отметили День Победы по полной программе, но с соблюдением противовирусных мер.

Рубрики : 75 лет Победы     13 May 2020

Каждый своими руками украсил свой двор, а особенно входную зону, калитку. На общем стенде для деревенских новостей была организована выставка детских рисунков, посвященных юбилею Победы. Очень постаралась молодежь и детвора. Жители деревни нарядили к празднику и общественное пространство в районе «Рощи Памяти». Сейчас там размещен баннер с портретами родственников – участников Великой Отечественной войны.

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