День Победы объединил жителей Пудостьского поселения

Сотрудники Пудостьского культурно-досугового центра, Рейзинского сельского клуба, Терволовского дома культуры и Молодежный совет при главе администрации Пудостьского поселения подготовили онлайн мероприятия, которые объединили жителей в этот знаменательный день.

На мемориале «Гвоздика» в п.Пудость состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов. Прямую трансляцию церемонии можно было увидеть в официальной группе Пудостьского культурно-досугового центра социальной сети ВКонтакте. Мемориал сооружён в память о солдатах и офицерах, павших в боях на Пудостьских рубежах в 1941 и 1944 гг. В братских могилах захоронено 410 советских солдат, имена 271 из них - неизвестны. С обращениями к жителям Пудостьского поселения выступили глава поселения А.А. Гордобойнов и глава администрации Е.Н. Иваева. Видео трансляции возложения собрало вместе у экранов несколько сотен человек.

В этот день были возложены венки и живые цветы на воинском захоронении Героя Советского Союза лётчика А.Н. Строжакова в д. Черново, погибшего в сентябре 1941 года.

В д.Педлино на воинском захоронении почтили память героя Андрея Сохнова, который 23 января 1944 года в бою повторил подвиг Александра Матросова.

Завершающим стало торжественно-траурное возложение на воинском захоронении в дер. Скворицы, где похоронены ополченцы – студенты Ленинградского физкультурного техникума и воины 291-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта, которые вели упорные бои за освобождение Гатчины.

В честь 75 -годовщины Великой Победы в ВКонтакте в прямом эфире прошли небольшие, но трогательные концерты, где были исполнены главные, всеми любимые песни и стихи времен Великой Отечественной войны. Число просмотров видео достигло нескольких тысяч, видео сопровождались комментариями жителей со словами благодарности.

9 мая в 10.00 в группе Пудостьского КДЦ в ВКонтакте начался парад ветеранов «Бессмертного полка». Развернулась лента памяти. На своих экранах люди увидели лица тех, кто приближал Победный май каждым днём своей жизни. Виртуальная акция собрала большое количество просмотров, пользователи читали посты, истории, знакомились и гордились своими героями. Есть что-то очень трогательное, когда в лицах ветеранов узнаешь их потомков, знакомых тебе людей, своих друзей, соседей.

Молодежный совет при главе администрации Пудостьского поселения подготовил к 75-летию Победы памятный видеоролик с героями нашего «Бессмертного полка». Это видео не только память о ветеранах, но и память о событиях весны 2020 года, о том, что никакие обстоятельства не могут помешать людям чтить своих героев. Главное, чтобы не было войны.

Виктория Розанцева,

художественный руководитель Пудостьского КДЦ