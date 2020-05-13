День Победы с душевным подъемом

В опросе приняли участие 1600 жителей России старше 18 лет. В целом 62% опрошенных считают, что праздничные мероприятия в 2020 году привели к появлению чувства душевного подъема и ощущения единения народа. При этом около 32% респондентов с ними «скорее не согласны».

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), самым популярным среди россиян стал проект «Окна Победы». В нем приняли участие 26% жителей страны из числа тех, кто слышал о проведении этой акции в своем городе. И 88% опрошенных оценили ее положительно. К 9 мая россияне украсили окна своих квартир и домов портретами фронтовиков, военными фотографиями, плакатами, детскими рисунками и словами благодарности ветеранам.

Во многих поселках и деревнях района жители украшали не только окна, но и свои дома – как например в деревне Малые Колпаны. А сколько семей вывесили на окнах и домах Знамя Победы или российский триколор с георгиевской ленточкой!

В Гатчине жители выходили с портретами своих родных на балконы, выставляли их в окна, пока горожан поздравляли «фронтовые агитбригады».

- Мы настолько привыкли каждый год всей семьей ходить в строю Бессмертного полка с портретами своих дедушек и бабушек, что поначалу очень расстроились, что традиция в этом году прервется, - делится Екатерина Абрамова. – Но как только был предложен новый формат акции, сразу его поддержали: мы вышли с портретами на балкон и приветствовали и «фронтовую агитбригаду», которая ездила по улицам Гатчины, и своих соседей. Получилось очень искренне и душевно!

Около 21% жителей России 9 мая в 19 часов после минуты молчания вышли на балконы и общим хором спели песню «День Победы». 90% опрошенных отнеслись к этой акции одобрительно. В общий хор россиян влились и гатчинцы.

- Это уникальная патриотическая акция, способствующая единению всех поколений, - считает Ульяна Николаева. - Мы с моим 10-летним сыном тоже присоединились к ней: заранее выучили слова и вместе со всей страной спели. Считаю, что подобные акции очень важны для сохранения исторической памяти. Именно такие яркие моменты праздника наши дети пронесут сквозь годы.

Еще 24% опрошенных участвовали в акции «Свет Победы». Вечером 9 мая, после наступления темноты, россияне зажигали свечи и фонарики в память о погибших на войне. Из числа опрошенных 87% дали этой акции положительную оценку.

Каждый десятый россиянин присоединился к поздравлениям ветеранов во дворах своих домов. И 93 % от числа опрошенных отнесся к этой акции положительно.

Несмотря на то, что проведение акций дистанционно было вынужденной мерой, принятой для предотвращения распространения коронавируса, многие задумки пришлись по душе нашим соотечественникам, отмечает ВЦИОМ. «Порекомендовали бы проводить в регулярном формате поздравления ветеранов во дворах домов 69% россиян, проводить акцию «Мечты победителей» – 62%. Столько же россиян хотели бы и далее видеть «Окна победы» (62%). Такие акции как «Свет Победы», «Флаги Победы», а также всенародное исполнение песни «День Победы» нужно проводить и в следующем году по мнению 61% россиян», – сообщают социологи.

Андрей Соколов

Фото Ольги Фирсовой