День Победы с душевным подъемом

В
опросе приняли участие 1600 жителей России старше 18 лет. В целом 62%
опрошенных считают, что праздничные мероприятия в 2020 году привели к появлению
чувства душевного подъема и ощущения единения народа. При этом около 32%
респондентов с ними «скорее не согласны».
По
данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ),
самым популярным среди россиян стал проект «Окна Победы». В нем приняли участие
26% жителей страны из числа тех, кто слышал о проведении этой акции в своем
городе. И 88% опрошенных оценили ее положительно. К 9 мая россияне украсили
окна своих квартир и домов портретами фронтовиков, военными фотографиями,
плакатами, детскими рисунками и словами благодарности ветеранам.
Во
многих поселках и деревнях района жители украшали не только окна, но и свои
дома – как например в деревне Малые Колпаны. А сколько семей вывесили на окнах
и домах Знамя Победы или российский триколор с георгиевской ленточкой!
В
Гатчине жители выходили с портретами своих родных на балконы, выставляли их в
окна, пока горожан поздравляли «фронтовые агитбригады».
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Мы настолько привыкли каждый год всей семьей ходить в строю Бессмертного полка
с портретами своих дедушек и бабушек, что поначалу очень расстроились, что
традиция в этом году прервется, - делится Екатерина Абрамова. – Но как только
был предложен новый формат акции, сразу его поддержали: мы вышли с портретами
на балкон и приветствовали и «фронтовую агитбригаду», которая ездила по улицам
Гатчины, и своих соседей. Получилось очень искренне и душевно!
Около
21% жителей России 9 мая в 19 часов после минуты молчания вышли на балконы и
общим хором спели песню «День Победы». 90% опрошенных отнеслись к этой акции одобрительно.
В общий хор россиян влились и гатчинцы.
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Это уникальная патриотическая акция, способствующая единению всех поколений, -
считает Ульяна Николаева. - Мы с моим 10-летним сыном тоже присоединились к
ней: заранее выучили слова и вместе со всей страной спели. Считаю, что подобные
акции очень важны для сохранения исторической памяти. Именно такие яркие
моменты праздника наши дети пронесут сквозь годы.
Еще
24% опрошенных участвовали в акции «Свет Победы». Вечером 9 мая, после
наступления темноты, россияне зажигали свечи и фонарики в память о погибших на
войне. Из числа опрошенных 87% дали этой акции положительную оценку.
Каждый
десятый россиянин присоединился к поздравлениям ветеранов во дворах своих
домов. И 93 % от числа опрошенных отнесся к этой акции положительно.
Несмотря
на то, что проведение акций дистанционно было вынужденной мерой, принятой для
предотвращения распространения коронавируса, многие задумки пришлись по душе
нашим соотечественникам, отмечает ВЦИОМ. «Порекомендовали бы проводить в
регулярном формате поздравления ветеранов во дворах домов 69% россиян,
проводить акцию «Мечты победителей» – 62%. Столько же россиян хотели бы и далее
видеть «Окна победы» (62%). Такие акции как «Свет Победы», «Флаги Победы», а
также всенародное исполнение песни «День Победы» нужно проводить и в следующем
году по мнению 61% россиян», – сообщают социологи.
Андрей Соколов
Фото Ольги Фирсовой