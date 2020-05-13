Гатчинский Дворец молодежи начал комплектовать трудовые бригады

Все организационные вопросы по комплектованию молодежных трудовых бригад на лето-2020 будут решаться насколько это возможно дистанционно. Прием документов проводится с 14 по 20 мая включительно по электронной почте tb_gdm@mail.ru. Если количество поданных документов значительно превысит квоту, то прием документов может быть закрыт досрочно.

Будущим бойцам молодежных трудовых отрядов необходимо прислать сканы следующих документов (либо качественные фотокопии): заполненные от руки анкета и заявление; паспорт несовершеннолетнего (первая страница + регистрация); ИНН; СНИЛС; документ, подтверждающий полномочия законного представителя несовершеннолетнего (свидетельство о рождении - обязательно или свидетельство об усыновлении; акт органа опеки и попечительства). При наличии подаются документы, подтверждающие статус семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации или направление из ОДН или КДН Гатчинского района.

Для несовершеннолетних граждан, не достигших возраста 15 лет, необходимы дополнительные документы: заявление от несовершеннолетнего в органы опеки; паспорт законного представителя несовершеннолетнего - родителя, усыновителя, опекуна, попечителя (первая страница + регистрация); документ о регистрации по месту жительства (по месту пребывания) - Ф9/Ф3 ребенка (и законного представителя несовершеннолетнего в случае разной регистрации).

После отбора в трудовые бригады будет организована медицинская комиссия для оформления справки Форма № 086/у. Оформлять справку самостоятельно не нужно. Но в тексте письма, отправляемого на почту, следует обязательно указать, проходили ли молодой человек в этом году в своем учебном заведении диспансеризацию.

Очень важно внимательно изучить список документов и присылать только полную информацию. На страничке ВКонтакте сообщества «Гатчинский Дворец молодежи» представлены бланки документов, которые нужно заполнить: анкета, заявление в опеку и заявление. Не полный пакет документов приниматься не будет. О результатах рассмотрения заявки Гатчинский Дворец молодежи сообщит соискателю ответным письмом на электронную почту.

В этом году работа будет скорее всего будет только на улице и с соблюдением всех санитарных норм по коронавирусу.