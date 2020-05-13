Гатчинский Дворец молодежи начал комплектовать трудовые бригады

Все
организационные вопросы по комплектованию молодежных трудовых бригад на
лето-2020 будут решаться насколько это возможно дистанционно. Прием документов проводится
с 14 по 20 мая включительно по электронной почте tb_gdm@mail.ru. Если количество поданных
документов значительно превысит квоту, то прием документов может быть закрыт
досрочно.
Будущим бойцам молодежных
трудовых отрядов необходимо прислать сканы следующих документов (либо
качественные фотокопии): заполненные от руки анкета и заявление; паспорт
несовершеннолетнего (первая страница + регистрация); ИНН; СНИЛС; документ,
подтверждающий полномочия законного представителя несовершеннолетнего
(свидетельство о рождении - обязательно или свидетельство об усыновлении; акт
органа опеки и попечительства). При наличии подаются документы, подтверждающие
статус семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации или направление из ОДН
или КДН Гатчинского района.
Для
несовершеннолетних граждан, не достигших возраста 15 лет, необходимы
дополнительные документы: заявление от несовершеннолетнего в органы опеки; паспорт
законного представителя несовершеннолетнего - родителя, усыновителя, опекуна,
попечителя (первая страница + регистрация); документ о регистрации по месту
жительства (по месту пребывания) - Ф9/Ф3 ребенка (и законного представителя
несовершеннолетнего в случае разной регистрации).
После отбора в
трудовые бригады будет организована медицинская комиссия для оформления справки
Форма № 086/у. Оформлять справку самостоятельно не нужно. Но в тексте письма,
отправляемого на почту, следует обязательно указать, проходили ли молодой
человек в этом году в своем учебном заведении диспансеризацию.
Очень важно
внимательно изучить список документов и присылать только полную информацию. На
страничке ВКонтакте сообщества «Гатчинский Дворец молодежи» представлены бланки
документов, которые нужно заполнить: анкета, заявление в опеку и заявление. Не
полный пакет документов приниматься не будет. О результатах рассмотрения заявки
Гатчинский Дворец молодежи сообщит соискателю ответным письмом на электронную
почту.
В этом году
работа будет скорее всего будет только на улице и с соблюдением всех санитарных
норм по коронавирусу.