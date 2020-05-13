Об отключениях электроэнергии 14 и 15 мая

В связи
с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена
подача электроэнергии:
14
мая с 09:30 до 18:00
Пудостьское
СП:
д.
Ивановка, пос. Терволово, д. Мута-Кюля, д. Петрово.
14
мая с 10:00 до 17:00
Елизаветинское
СП:
д.
Елизаветино, д. Вероланцы.
14
мая с 08:00 до 17:00
Вырицкое
ГП:
д.
Новинка.
14
мая с 10:00 до 17:00
Войсковицкое
СП:
д.
Войсковицы, ул. Грунева.
14
мая с 09:00 до 17:00
Большеколпанское
СП:
с.
Никольское: ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Мира, Киевское шоссе (конец четной
стороны);
д.
Тихковицы.
14
мая с 09:00 до 17:00
Кобринское
СП:
д.
Меньково.
14
мая с 09:30 до 17:30
Сиверское
СП:
д.
Новосиверская, ул. Стахановская;
д.
Куровицы.
15
мая с 09:00 до 16:00
Веревское
СП:
д.
Малое Верево: ул. Кутышева д. 1,1А,4; ул. Киевская д. 9,2; ул. Школьная д.
1,1А, 2, 2А, 2Б, 2В,4; музыкальная школа; дом быта, автостоянка, кафе, магазин,
библиотека.
15
мая с 09:30 до 17:30
Сиверское
СП:
д.
Новосиверская.
15
мая с 09:30 до 18:00
Пудостьское
СП:
д.
Скворицы, д. Мута-Кюля, д. Петрово.