Об отключениях электроэнергии 14 и 15 мая

Об отключениях электроэнергии 14 и 15 мая

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет о запланированных работах на электросетевых объектах Гатчинского района 14 и 15 мая.

Рубрики : ЖКХ     13 May 2020

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:

14 мая с 09:30 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Ивановка, пос. Терволово, д. Мута-Кюля, д. Петрово. 

 

14 мая с 10:00 до 17:00

Елизаветинское СП:

д. Елизаветино, д. Вероланцы.

 

14 мая с 08:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

д. Новинка.

 

14 мая с 10:00 до 17:00

Войсковицкое СП:

д. Войсковицы, ул. Грунева.

 

14 мая с 09:00 до 17:00

Большеколпанское СП:

с. Никольское: ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Мира, Киевское шоссе (конец четной стороны);

д. Тихковицы.

 

14 мая с 09:00 до 17:00

Кобринское СП:

д. Меньково.

 

14 мая с 09:30 до 17:30

Сиверское СП:

д. Новосиверская, ул. Стахановская;

д. Куровицы.

 

15 мая с 09:00 до 16:00

Веревское СП:

д. Малое Верево: ул. Кутышева д. 1,1А,4; ул. Киевская д. 9,2; ул. Школьная д. 1,1А, 2, 2А, 2Б, 2В,4; музыкальная школа; дом быта, автостоянка, кафе, магазин, библиотека.         

 

15 мая с 09:30 до 17:30

Сиверское СП:

д. Новосиверская.


15 мая с 09:30 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Скворицы, д. Мута-Кюля, д. Петрово.

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