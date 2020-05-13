В этом году конференция проходила в онлайн-формате с использованием технологии Google MEET. Со своими проектами выступали учащиеся с 4-го по 11-й класс из Гатчинского лицея №3, Гатчинских школ №7 и №8, Кобраловской и Таицкой школ. Жюри конференции отметило десять проектов дипломами победителей и семь - дипломами призеров.

Секция этой конференции больше 25 лет проводится на базе Гатчинского лицея №3. Обычно Гатчинская секция делится на 12 подсекций, на которых выступают учащиеся всех классов школ Гатчинского района. Больше пяти тысяч школьников за эти годы представили свои интересные проекты. В связи с пандемией не всем участникам, заявленным в программе конференции этого года, удалось закончить и представить свои исследования. Подсекции пришлось объединить, и в первой из них были представлены проекты на совершенно разные темы: робототехника, математика, история и химия. Члены жюри и участники онлайн-конференции с удовольствием прослушали доклады о создании собственных роботов, истории развития медицины в Петровские времена, разгадывали тайны простых чисел, узнавали романтические свойства розового кварца и особенности игры «Танграм».

Впервые, в связи с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне, на конференции работала подсекция «Память о

войне нам книга оставляет».На ее заседании учащиеся школ Гатчины и Гатчинского района представили свои проекты, подготовленные по книгам, освещающим события Великой Отечественной войны и Второй Мировой войны. Жюри и участники конференции с интересом познакомились с совместной работой Александра Пономарёва и Даниила Деркунского, семиклассников Таицкой школы. Для раскрытия основной идеи своего исследования по рассказам К. Симонова и Д. Селинджера ученики использовали современные технологии, умение работать с онлайн-приложениями.

Необычную работу с большим подготовительным этапом представил учащийся 4-го класса Гатчинского лицея №3 Макар Жолнер. Жюри подсекции отметило интересную, продуманную подачу материала в проекте Александры Савкиной, ученицы 9 класса Кобраловской школы. Презентация Александры познакомила присутствующих с поэзией советских авторов, посвящённой собакам-героям Великой Отечественной войны.

Неподдельный интерес вызвал у жюри и участников конференции такой современный вид подачи информации, как буктрейлеры по книгам военной тематики, созданные ученицами Гатчинского лицея №3 Варварой Маточинской и Екатериной Ляшко. Видеоряд, наложение музыки – всё работало для того, чтобы раскрыть основную идею в работе Кати Ляшко по книге Д. Бойна «Мальчик в полосатой пижаме».

Несомненно, проекты, с которыми выступали участники подсекции «Память о войне нам книга оставляет», будут интересны и для одноклассников, и для учителей. Материал этих работ можно использовать на уроках литературы и во время классного часа.

Поздравляем победителей и призеров конференции! Благодарим руководителей проектов и учителей информатики, помогающим детям представить свои выступления с помощью современных информационных технологий.

Татьяна Черникова, руководитель Гатчинской секции конференции