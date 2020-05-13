В этом году конференция
проходила в онлайн-формате с использованием технологии Google MEET. Со своими
проектами выступали учащиеся с 4-го по 11-й класс из Гатчинского лицея №3,
Гатчинских школ №7 и №8, Кобраловской и Таицкой школ. Жюри конференции отметило
десять проектов дипломами победителей и семь - дипломами призеров.
Секция этой конференции
больше 25 лет проводится на базе Гатчинского лицея №3. Обычно Гатчинская секция
делится на 12 подсекций, на которых выступают учащиеся всех классов школ
Гатчинского района. Больше пяти тысяч школьников за эти годы представили свои
интересные проекты. В связи с пандемией не всем участникам, заявленным в
программе конференции этого года, удалось закончить и представить свои
исследования. Подсекции пришлось объединить, и в первой из них были
представлены проекты на совершенно разные темы: робототехника, математика,
история и химия. Члены жюри и участники онлайн-конференции с удовольствием
прослушали доклады о создании собственных роботов, истории развития медицины в
Петровские времена, разгадывали тайны простых чисел, узнавали романтические
свойства розового кварца и особенности игры «Танграм».
Впервые, в связи с
юбилеем Победы в Великой Отечественной войне, на конференции работала подсекция
«Память о
войне нам книга оставляет».На
ее заседании учащиеся школ Гатчины и
Гатчинского района представили свои проекты, подготовленные по книгам,
освещающим события Великой Отечественной войны и Второй Мировой войны. Жюри и
участники конференции с интересом познакомились с совместной работой Александра
Пономарёва и Даниила Деркунского, семиклассников Таицкой школы. Для раскрытия
основной идеи своего исследования по рассказам К. Симонова и Д. Селинджера
ученики использовали современные технологии, умение работать с онлайн-приложениями.
Необычную работу с
большим подготовительным этапом представил учащийся 4-го класса Гатчинского
лицея №3 Макар Жолнер. Жюри подсекции отметило интересную, продуманную подачу
материала в проекте Александры Савкиной, ученицы 9 класса Кобраловской школы.
Презентация Александры познакомила присутствующих с поэзией советских авторов,
посвящённой собакам-героям Великой Отечественной войны.
Неподдельный интерес
вызвал у жюри и участников конференции такой современный вид подачи информации,
как буктрейлеры по книгам военной тематики, созданные ученицами Гатчинского
лицея №3 Варварой Маточинской и Екатериной Ляшко. Видеоряд, наложение музыки –
всё работало для того, чтобы раскрыть основную идею в работе Кати Ляшко по
книге Д. Бойна «Мальчик в полосатой пижаме».
Несомненно, проекты, с
которыми выступали участники подсекции «Память о войне нам книга оставляет»,
будут интересны и для одноклассников, и для учителей. Материал этих работ можно
использовать на уроках литературы и во время классного часа.
Поздравляем победителей и
призеров конференции! Благодарим руководителей проектов и учителей информатики,
помогающим детям представить свои выступления с помощью современных
информационных технологий.
Татьяна Черникова, руководитель Гатчинской секции конференции