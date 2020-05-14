За самовольное переустройство жилых помещений – штраф!

Президентом Российской Федерации 24 апреля 2020
года подписан Федеральный закон № 133-ФЗ «О внесении изменений в статью 7.21
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
Наименование статьи 7.21 КоАП РФ изложено в
новой редакции – «Нарушение правил пользования жилыми помещениями. Самовольные
переустройства и (или) планировка помещения в многоквартирном доме».
В новой редакции изложена часть 1 статьи
7.21 КоАП, в соответствии с которой устанавливается ответственность за порчу
жилых помещений или порчу их оборудования либо использование жилых помещений не
по назначению.
Совершение данного правонарушения влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1
до 1,5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 2 до 3 тыс. рублей; на юридических
лиц – от 20 до 30 тыс. рублей.
Часть 2 статьи 7.21 КоАП РФ предусматривает
ответственность за самовольное переустройство и (или) перепланировку помещения
в многоквартирном доме.
За совершение данного правонарушения
предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа
на граждан в размере от 2 до 2,5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 4 до 5
тыс. рублей; на юридических лиц – от 40 до 50 тыс. рублей.
Закон вступает в силу 05.05.2020 года.