За самовольное переустройство жилых помещений – штраф!

Президентом Российской Федерации 24 апреля 2020 года подписан Федеральный закон № 133-ФЗ «О внесении изменений в статью 7.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Наименование статьи 7.21 КоАП РФ изложено в новой редакции – «Нарушение правил пользования жилыми помещениями. Самовольные переустройства и (или) планировка помещения в многоквартирном доме».

В новой редакции изложена часть 1 статьи 7.21 КоАП, в соответствии с которой устанавливается ответственность за порчу жилых помещений или порчу их оборудования либо использование жилых помещений не по назначению.

Совершение данного правонарушения влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 1,5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 2 до 3 тыс. рублей; на юридических лиц – от 20 до 30 тыс. рублей.

Часть 2 статьи 7.21 КоАП РФ предусматривает ответственность за самовольное переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме.

За совершение данного правонарушения предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа на граждан в размере от 2 до 2,5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 4 до 5 тыс. рублей; на юридических лиц – от 40 до 50 тыс. рублей.

Закон вступает в силу 05.05.2020 года.