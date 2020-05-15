15 мая: в Гатчинском районе – 14 новых заболевших

Всего
по состоянию на 15 мая в Ленинградской области коронавирусная инфекция
диагностирована у 1841 человека (в том числе 539 – в Гатчинском районе), 593 из
их числа поправились, зафиксировано 7 летальных исходов.
Роспотребнадзор
по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие
сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:
-
Гатчина (+5)
- Сиверский
(+1)
- Строганово
(+1)
- Монделево
(+1)
- Шпаньково
(+1)
- Малые
Колпаны (+1)
- Чаща
(+1)
- Семрино
(+1)
- Большое
Верево (+1)
- Березнево
(+1)
Таким
образом, на 15 мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 539
жителей Гатчинского района в 64-х населенных пунктах:
-
г. Гатчина – 211 человек,
-
«Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,
-
п. Сиверский – 36 человек,
-
г. Коммунар – 27 человек,
- п.
Вырица – 26 человек,
- п.
Новый Свет – 11 человек,
- д.
Батово, п. Тайцы – по 10 человек,
-
д. Пудомяги, д. Ивановка, д. Большие Борницы, д. Малые Колпаны – по 6 человек
- п.
Пудость, п. Терволово, д. Белогорка,
д. Монделево – по 5 человек,
-
п. Войсковицы, д. Большие Колпаны, с. Рождествено, с. Никольское, п.
Дружная Горка, д. Старицы, д. Лампово –
по 4 человека,
-
д. Сяськелево, п. Высокоключевой, д. Малое Верево, д. Выра, п. Суйда, п. Строганово, д. Шпаньково, д. Чаща, п.
Семрино – по 3 человека,
-
д. Большево, п. Дивенский, п. Кобралово, д. Романовка, д. Тихковицы, д.
Даймище, п. Сусанино, д. Жабино, д. Новосиверская, д. Пустошка, д. Новый Учхоз,
д. Вяхтелево, Больше Верево – по 2
человека,
-
д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Покровская, д. Саванкюля, д.
Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, д. Новинка, д. Изора, д. Старосиверская, д.
Покровка, п. Вайялово, п. Елизаветино, д. Большое Рейзино, д. Ляды, д. Старые
Низковицы, д. Карташевская, д. Нижняя, д. Березнево
- по 1 человеку.
Выздоровели
из числа заболевших гатчинцев – 60 человек.