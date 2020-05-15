15 мая: в Гатчинском районе – 14 новых заболевших

Всего по состоянию на 15 мая в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 1841 человека (в том числе 539 – в Гатчинском районе), 593 из их числа поправились, зафиксировано 7 летальных исходов.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+5)

- Сиверский (+1)

- Строганово (+1)

- Монделево (+1)

- Шпаньково (+1)

- Малые Колпаны (+1)

- Чаща (+1)

- Семрино (+1)

- Большое Верево (+1)

- Березнево (+1)

Таким образом, на 15 мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 539 жителей Гатчинского района в 64-х населенных пунктах:

- г. Гатчина – 211 человек,

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,

- п. Сиверский – 36 человек,

- г. Коммунар – 27 человек,

- п. Вырица – 26 человек,

- п. Новый Свет – 11 человек,

- д. Батово, п. Тайцы – по 10 человек,

- д. Пудомяги, д. Ивановка, д. Большие Борницы, д. Малые Колпаны – по 6 человек

- п. Пудость, п. Терволово, д. Белогорка, д. Монделево – по 5 человек,

- п. Войсковицы, д. Большие Колпаны, с. Рождествено, с. Никольское, п. Дружная Горка, д. Старицы, д. Лампово – по 4 человека,

- д. Сяськелево, п. Высокоключевой, д. Малое Верево, д. Выра, п. Суйда, п. Строганово, д. Шпаньково, д. Чаща, п. Семрино – по 3 человека,

- д. Большево, п. Дивенский, п. Кобралово, д. Романовка, д. Тихковицы, д. Даймище, п. Сусанино, д. Жабино, д. Новосиверская, д. Пустошка, д. Новый Учхоз, д. Вяхтелево, Больше Верево – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Покровская, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, д. Новинка, д. Изора, д. Старосиверская, д. Покровка, п. Вайялово, п. Елизаветино, д. Большое Рейзино, д. Ляды, д. Старые Низковицы, д. Карташевская, д. Нижняя, д. Березнево - по 1 человеку.

Выздоровели из числа заболевших гатчинцев – 60 человек.