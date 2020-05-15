«Фронтовая бригада» поздравила жителей Вырицы

По традиции, прошла церемония возложения цветов и венков к памятникам в пос. Вырица, а также на братских захоронениях советских воинов в п.Чаща, п.Новинка и д. Мины. В торжественных мероприятиях приняли участие и.о. главы администрации поселения Татьяна Винокурова и депутаты.

Акция «Бессмертный полк» тоже прошла в непривычном формате. С 14.00 до 16.00 часов жителей поселка Вырица приветствовала «фронтовая бригада», а они, в свою очередь, выходили на балконы и улицы с портретами своих родных, выставляли их в окна.

- Выражаем благодарность за содействие в организации праздника благотворительному фонду «Православная детская миссия», водителю фронтового автомобиля Алексею Игоревичу Гаврилову, фотографу Юрию Анатольевичу Голубеву, сотрудникам ГИБДД и вам, дорогие жители Вырицкого городского поселения, за то, что поддержали акцию, - отметила Т.Д. Винокурова.

А накануне праздника в рамках акции #СадПамяти сотрудники администрации, депутаты поселения и активисты движения «Волонтёры Победы» посадили саженца сирени и кленовидной калины. Местом высадки выбрали территорию на пересечении улиц Футбольной и Льва Толстого, рядом с детским садом №50. Здесь, благодаря стараниям Олега Анатольевича, проживающего в доме 10 по ул. Льва Толстого, пару месяцев назад уже посажены ёлочки и сосенки. На посаженные деревца прикрепили 45 табличек с именами участников Великой Отечественной войны, которым посвятили эту акцию.

Фото Юрия Голубева