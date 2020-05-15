Исполни мечту ветерана!

На сайте https://мечтаветерана.рф/ можно увидеть, о чем мечтают ветераны, и помочь им в реализации мечты. Например, можно передать вещи или организовать встречу, установить лавочку около подъезда или посадить дерево. На сайте проекта есть список ветеранов и их мечты. При этом указывается, мечты каких ветеранов уже были исполнены.

Кроме того, пользователь может и сам сообщить проекту о мечте ветерана.

Если мечта ветерана носит нематериальный характер, например, ветеран хочет встретиться с кем-то, то участник проекта может сам организовать эту встречу.

Помимо этого, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо может стать партнером проекта. Все желающие могут стать волонтерами проекта.