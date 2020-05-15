Исполни мечту ветерана!

На
сайте https://мечтаветерана.рф/ можно увидеть, о чем мечтают ветераны, и помочь
им в реализации мечты. Например, можно передать вещи или организовать встречу,
установить лавочку около подъезда или посадить дерево. На сайте проекта есть
список ветеранов и их мечты. При этом указывается, мечты каких ветеранов уже
были исполнены.
Кроме
того, пользователь может и сам сообщить проекту о мечте ветерана.
Если
мечта ветерана носит нематериальный характер, например, ветеран хочет
встретиться с кем-то, то участник проекта может сам организовать эту встречу.
Помимо
этого, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо может стать
партнером проекта. Все желающие могут стать волонтерами проекта.