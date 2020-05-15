«Леноблинвентаризация» запускает онлайн-услуги

С мая 2020 года «Леноблинвентаризация» добавляет новый функциональный раздел на официальном сайте https://www.lenoblbti.ru/, который позволит клиентам не только предварительно рассчитать стоимость необходимой услуги, но и оформить заказ, не выходя из дома.

Чтобы заказать копию учетно-технической документации, архивную справку, акт обследования или изготовить технический план и техпаспорт, необходимо зайти на главную страницу сайта в «Онлайн-услуги», выбрать нужную категорию, и последовательно заполнить анкету.

«Сейчас необходимость дистанционного взаимодействия повысилась в несколько раз, поэтому нами в кратчайшие сроки был создан современный и комфортный сервис онлайн-услуг, который будет понятен и прост в использовании для всех. Для того чтобы не подвергать ненужному риску наших клиентов и сотрудников, специалисты предприятия будут связываться с каждым клиентом, чтобы уточнить или дополнить предоставленную нам информацию. В ближайших планах предприятия расширить функционал сервиса, добавив в него возможность онлайн-оплаты с помощью банка-партнера» - отмечает генеральный директор ГУП «Леноблинвентаризация» Андрей Карельский.

На все вопросы по оформлению заявок и уточнению статуса готовности документов, специалисты Предприятия ответят по телефону бесплатной «горячей линии»: 8 (800) 47-00000.