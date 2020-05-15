«Леноблинвентаризация» запускает онлайн-услуги

С мая 2020 года
«Леноблинвентаризация» добавляет новый функциональный раздел на официальном
сайте https://www.lenoblbti.ru/,
который позволит клиентам не только предварительно
рассчитать стоимость необходимой услуги, но и оформить заказ, не выходя
из дома.
Чтобы заказать
копию учетно-технической документации, архивную справку, акт обследования или
изготовить технический план и техпаспорт, необходимо зайти на главную страницу
сайта в «Онлайн-услуги», выбрать нужную категорию, и последовательно заполнить
анкету.
«Сейчас необходимость
дистанционного взаимодействия повысилась в несколько раз, поэтому нами в
кратчайшие сроки был создан современный и комфортный сервис онлайн-услуг,
который будет понятен и прост в использовании для всех. Для того чтобы не
подвергать ненужному риску наших клиентов и сотрудников, специалисты предприятия
будут связываться с каждым клиентом, чтобы уточнить или дополнить
предоставленную нам информацию. В ближайших планах предприятия расширить
функционал сервиса, добавив в него возможность онлайн-оплаты с помощью
банка-партнера» - отмечает генеральный директор ГУП «Леноблинвентаризация»
Андрей Карельский.
На все вопросы по оформлению
заявок и уточнению статуса готовности документов, специалисты Предприятия
ответят по телефону бесплатной «горячей линии»: 8 (800) 47-00000.